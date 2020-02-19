fb ig video ETtoday search mobile

Longchamp爆款迷你包風靡時尚圈　莫莉更為它拍了「計程車大片」

> >

▲longchamp 。（圖／品牌提供）

▲Longchamp春夏形象廣告請來品牌大使坎達爾珍娜（Kendall Jenner）擔任主演。（圖／品牌提供）

記者王則絲／台北報導

法國品牌Longchamp 2020 春夏廣告找來國際超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）擔任主演，演藝本季亮點包款Roseau 迷你版，小巧造型不論短斜背、手提都時髦感爆棚，許多時尚部落客、IG網紅也都爭相入手，像是台灣知名KOL莫莉更為這款手袋拍了時尚大片！

▲longchamp 。（圖／品牌提供）

Longchamp春夏廣告大片由 Columbine Goldsmith執導並找來Marie-Amélie Sauvé擔任造型師，以加州沙漠景致呈現戲劇化的背景，打造一系列壯麗的影片與平面照。廣告中坎達爾珍娜以新潮的短斜背方式詮釋包款，相當具有新意。

Roseau系列包款於1990年代推出，開口式手提包搭配竹節鎖扣，本季以迷你尺寸的全新樣貌登場，同時加大竹節扣環比例，讓整體造型更具現代感。

▲longchamp 。（圖／品牌提供）

台灣知名KOL莫莉日前赴美國參加Longchamp紐約時裝周，更在紐約街頭為Roseau包拍攝了一組「計程車大片」，直接在路邊攔下顯眼的黃色計程車，0度天氣下還露腰露腿實在敬業，還邀請了當地司機裝酷入鏡。

手中的迷你Roseau包款式相當特別，蟒蛇紋路的黑白配色，與莫莉一身漆黑皮革質料穿搭形成強烈對比，經典中更多了分女人的豔麗氣息，是Roseau包款系列中最搶眼的配色。

▲longchamp 。（圖／品牌提供）

▲莫莉於機場則背上了另外一款「沙色」款。（圖／翻攝自IG@molly_chiang）

▲longchamp 。（圖／品牌提供）

▲亦有許多國內外時尚部落客穿搭示範迷你Roseau包款。（圖／翻攝自IG@brittanyxavier）

▲longchamp 。（圖／品牌提供）

▲longchamp 。（圖／品牌提供）

▲longchamp 。（圖／品牌提供）

▲Longchamp Roseau Python系列手提包(S) 黑色NT＄18,300、蟒蛇紋黑白色NT＄21,000、沙色NT＄13,600。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Longchamp, Reseau, Kendall Jenner, 莫莉
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克2／20再推買一送一　櫻花巧克力新飲品享春天浪漫

星巴克2／20再推買一送一　櫻花巧克力新飲品享春天浪漫

怪奇比莉：18歲後考慮露出身材　寬鬆衣服下的秘密其實早已曝光！

怪奇比莉：18歲後考慮露出身材　寬鬆衣服下的秘密其實早已曝光！

常把4句話掛在嘴上　代表心裡「比其他人脆弱」，只是故作堅強

常把4句話掛在嘴上　代表心裡「比其他人脆弱」，只是故作堅強

你不知道《愛的迫降》小細節！尹世理霸氣回歸　靠全智賢愛鞋撐場 電玩粉都在等這一台！正版「DS4造型悠遊卡」，確定夏季迎來發售 資生堂百優乳霜暴風級特價24小時！「海洋拉娜平替版」養肌這罐就夠 Longchamp爆款迷你包風靡時尚圈　莫莉更為它拍了「計程車大片」 Angelababy絕美「異色精靈妝」再創顏值高峰　網狂讚「根本人間仙子」 朴敏英頂QQ瀏海變嫩妹　網：有仙女顏值什麼撐不起來 噴上裘莉的性感！嬌蘭推出《我的印記》玫瑰淡香精

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面