Longchamp爆款迷你包風靡時尚圈　莫莉更為它拍了「計程車大片」

▲Longchamp春夏形象廣告請來品牌大使坎達爾珍娜（Kendall Jenner）擔任主演。（圖／品牌提供）



記者王則絲／台北報導

法國品牌Longchamp 2020 春夏廣告找來國際超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）擔任主演，演藝本季亮點包款Roseau 迷你版，小巧造型不論短斜背、手提都時髦感爆棚，許多時尚部落客、IG網紅也都爭相入手，像是台灣知名KOL莫莉更為這款手袋拍了時尚大片！

Longchamp春夏廣告大片由 Columbine Goldsmith執導並找來Marie-Amélie Sauvé擔任造型師，以加州沙漠景致呈現戲劇化的背景，打造一系列壯麗的影片與平面照。廣告中坎達爾珍娜以新潮的短斜背方式詮釋包款，相當具有新意。

Roseau系列包款於1990年代推出，開口式手提包搭配竹節鎖扣，本季以迷你尺寸的全新樣貌登場，同時加大竹節扣環比例，讓整體造型更具現代感。

台灣知名KOL莫莉日前赴美國參加Longchamp紐約時裝周，更在紐約街頭為Roseau包拍攝了一組「計程車大片」，直接在路邊攔下顯眼的黃色計程車，0度天氣下還露腰露腿實在敬業，還邀請了當地司機裝酷入鏡。

手中的迷你Roseau包款式相當特別，蟒蛇紋路的黑白配色，與莫莉一身漆黑皮革質料穿搭形成強烈對比，經典中更多了分女人的豔麗氣息，是Roseau包款系列中最搶眼的配色。

▲莫莉於機場則背上了另外一款「沙色」款。（圖／翻攝自IG@molly_chiang）

▲亦有許多國內外時尚部落客穿搭示範迷你Roseau包款。（圖／翻攝自IG@brittanyxavier）

▲Longchamp Roseau Python系列手提包(S) 黑色NT＄18,300、蟒蛇紋黑白色NT＄21,000、沙色NT＄13,600。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App