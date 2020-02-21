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AirPods的5個隱藏版小撇步！觸控就能換歌、還可秒變監聽器

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編輯／Emily　

Apple推出的無線藍牙耳機AirPods已經越來越普及，新推出的AirPods Pro更是讓人超生火～耳機的使用方法雖然簡單，但其實它還有許多隱藏的使用方法，把這些聰明小撇步學起來，才能完整使用到耳機的所有功能。

▲airpods小撇步。（圖／翻攝自unsplash）

▲AirPods其實有許多隱藏的使用方法。（圖／翻攝自unsplash）

#小撇步1：設定名稱、左右耳觸控功能
有了屬於自己的AirPods，當然要幫它取名字啦！進入設定中找到「藍牙」，按進去就能找到自己的AirPods，點選最右邊的「i」圖示，就會出現「名稱」選項，點進去就可以幫它修改名稱囉～下方的「左、右側」選項點進去，可以設定耳機的觸控功能，靠點兩下AirPods來「播放、暫停」或是「換歌」。

▲airpods小撇步。（圖／記者吳昀庭攝）

▲airpods小撇步。（圖／記者吳昀庭攝）

▲AirPods設定名稱、左右耳觸控功能步驟。（圖／記者吳昀庭攝）

#小撇步2：隨時查看電量
將AirPods配對iPhone的時候，就會自動跳出耳機和充電盒的電量。不過若想隨時查看的話，可以將通知中心滑出來，點選最底部的「編輯」，在加入小工具當中找到「電池」按下「+」，完成後就可以隨時在通知中心查看電量了～

▲airpods小撇步。（圖／記者吳昀庭攝）

▲airpods小撇步。（圖／記者吳昀庭攝）

▲AirPods設定查看電量步驟。（圖／記者吳昀庭攝）

#小撇步3：同時連接其他AirPods
用手機播音樂時，並不是只能連接一台AirPods。在控制中心畫面中，找到「音樂」點選「右上角的符號」，列表中就會顯示有哪些耳機在周邊，點下去就能分享音樂。

▲airpods小撇步。（圖／記者吳昀庭攝）

▲AirPods同時連接其他AirPods步驟。（圖／記者吳昀庭攝）

#小撇步4：監聽器功能
網路上謠傳的iPhone監聽功能究竟是怎麼回事呢？在iOS12版本以後的手機其實有個「聽力」功能，它主要是用來輔助聽力，當周遭環境太吵雜時，可以將手機變成麥克風，靠近說話的人，他的聲音就可以從AirPods傳送出來。
在控制中心的「自訂控制項目」裡面，找到「聽力」後按「+」就能使用，點選「耳朵符號」就可以即時聆聽。

▲airpods小撇步。（圖／記者吳昀庭攝）

▲airpods小撇步。（圖／記者吳昀庭攝）

▲AirPods監聽功能設定步驟。（圖／記者吳昀庭攝）

#小撇步5：等化器功能
如果對音樂有特別偏好，手機也具備了等化器功能。在設定中點選「音樂」就可以找到「等化器」選項，裡面有多達23種音樂風格可以選擇。

▲airpods小撇步。（圖／記者吳昀庭攝）

▲AirPods等化器設定步驟。（圖／記者吳昀庭攝）

學會這些小撇步之後，AirPods使用起來就會更方便了。除了現有的款式之外，外媒有消息指出，Apple之後可能會推出全黑版本的AirPods Pro，網路上的預測圖使用霧面的全黑設計，讓耳機增添了時尚感，看了好心動～希望未來真的可以推出！
 

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關鍵字：

airpods, 耳機, iphone, 使用, 教學
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