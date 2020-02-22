試・開箱／BLACKPINK親自帶貨厚底Superstar　嬌小女秒變逆天長腿

▲adidas Originals Superstar邁入50年，BLACKPINK演繹的Stage系列仔細看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

提到adidas Originals每個人鞋櫃裡應該都有一雙Superstar，今年（2020）該鞋款已經邁入50年歷史，與此同時推出Stage系列創新款，賦予嬌小女孩最愛的厚底設計，更請到南韓女團BLACKPINK演繹引發討論，快跟著《ET FASHION》開箱仔細看！

▲adidas Originals Superstar 鞋款50年之際推出Stage厚底系列超燒荷包。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

adidas Originals Superstar 鞋款已有50年歷史，除了不敗經典款，這回推出Stage系列，以舞台為靈感請到南韓女團BLACKPINK拍攝宣傳片，影片中4位團員Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa就穿著該鞋款排舞輕鬆營造帥氣風格，而Stage最大亮點莫過於以厚底鞋型為設計基礎，比起以往都高挑許多，同時注入多種材質，包括這次前所未見的半透明鞋身設計，上腳亮點多多。

▲adidas Originals 特製美式校園風鞋箱，打開鑰匙開箱 BOLD 白色厚底以及METAL TOENT，均$4,090。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）



品牌這次也特地為Superstar 50周年製作超美鞋盒，鮮亮藍色搭配綠色輪廓打造特殊正方造型，中央則印製了「Superstar 50th anniversary」字樣，滿滿美式校園風格襲來與此次形象短片靈感呼應，打開宛如鑰匙一般的吊飾開關之後，就是主角Stage鞋款。開箱款式為 BOLD 白色厚底球鞋以及METAL TOE，保留原本圓滑的貝殼鞋頭，鞋側的三線則使用鋸齒勾勒，藉由全白設計點出鞋跟的金色adidas Logo，與鞋舌經典標籤呼應相當率性，METAL TOE則多出金屬鞋頭十分搶眼；當然最重要的是比起以往增高許多，修飾身材於無形之間。

▲BLACKPINK以及各領域重量級卡司演繹。（圖／品牌提供）

從品牌釋出的宣傳照來看，BLACKPINK四人換上經典純黑運動套裝，或是搭配中空造型背心，不約而同踩著Stage鞋款，厚底設計自然就拉長腿部線條，與經典黑白對比的流線造型，一般嬌小女孩都能無負擔上腳。此外，為了呼應團隊主題，品牌這回也特地集結多位重量級卡司，包括陳奕迅、楊冪、Angelababy、潮流教父Nigo、韓團GOT7成員王嘉爾、NBA球星Tracy McGrady等不同領域引領者示範單品，堪稱最強帶貨組合。

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