乾洗手買得到了！超低特價限時搶　噴霧、凝膠各有用途

文／C編

「新冠肺炎」（COVID-19，新冠病毒）肆虐全球，勤洗手、注意衛生成為生活重要細節，乾洗手、酒精之類的消毒產品賣到缺貨，一罐難求，有現貨一定要搶，購物平台「Her和她」竟有含75%酒精的茶樹精油乾洗手組合推出限時超狂特價，此時不囤怎麼行？不過乾洗手類的酒精產品，分為很多質地，像凝膠或是噴霧狀，兩者效果相似，但適合不同狀況，到底可以怎麼搭配使用，就讓小編來告訴你。

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▲HAPPY HOUSE 茶樹精油乾洗手組，含75%酒精，凝膠100mlx1＋噴霧100mlx1＋噴霧200mlx1，原價1,648元，特價499元。點我購買。

噴霧式乾洗手

噴霧式乾洗手使用時講求快狠準，比較適合拿來做身體小範圍的清潔，例如手掌、手背等等，由於是噴灑方式，拿來使用在最容易藏污納垢的手機、電腦鍵盤等也很方便，可以先噴在紙巾或是抹布上後擦拭，達到消毒目的。

▲噴霧乾洗手容易使用。（圖／touchland IG）

出門在外尤其公眾場合更需要小心，例如餐廳的餐桌、遊樂場所等等，在享受之前，也可以先用這類型的噴霧式乾洗手先噴灑在準備使用的地方清潔，加上有些產品裡面內含的茶樹精油，簡單安全的天然成分，使用起來更加安心。

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凝膠乾洗手

凝膠狀乾洗手質地比較扎實，不像噴霧狀容易揮發，很適合帶在身上，清潔雙手、或是身體其他部位使用，可以徹底按摩清潔到手部細節，像是指縫、指甲縫隙等小細節，不會黏手的設計，使用起來也非常好推抹，尤其像是在戶外的小朋友，經常玩到身體上面髒兮兮，這時候這類型的商品立刻就可以派上用場。

▲像是手常常接觸的方向盤也是很髒。（圖／mariabonitacentrodebellezaqro IG）

而且有些凝膠式乾洗手裡面也添加了蘆薈的成分，較不會有乾燥的狀況，因此特別適合手部肌膚很乾燥的人，使用起來雙手比較不會感到不適，同時針對小朋友比較細嫩的肌膚，更加推薦使用凝膠款的單品。

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