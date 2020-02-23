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DIOR托特包縮小1／3更可愛　孫芸芸、隋棠都搶背印上專屬名字

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編輯／Duke

由Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri設計的Book Tote，在2018年春夏推出時造成轟動，如今已成為Dior不可或缺的經典包款。近期，這款以大容量、Oblique刺繡帆布著名的托特包迎來縮小版本，其尺寸僅有大款的1／3，就連孫芸芸、隋棠都陷入Dior Book Tote Mini托特包的魅力中。

▲Dior Mini托特包。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun、@suitangtang、Longchamp官網、Chanel官網、Dior官網）

▲孫芸芸與隋棠都陷入Dior Book Tote Mini托特包的魅力中。（圖／翻攝自Dior官網）

繼承Dior Book Tote特色的Mini托特包，雖然尺寸僅有大款的1／3，但在設計上同樣採用刺繡帆布且綴有經典Oblique緹花，正面則是帶有「Christian Dior」字樣，是一款輕巧好攜帶的迷你包。

▲Dior Mini托特包。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun、@suitangtang、Longchamp官網、Chanel官網、Dior官網）

▲Dior Book Tote Mini托特包，定價為台幣64,000元。（圖／翻攝自Dior官網）

最近，孫芸芸與隋棠先後曬出這款Mini托特包，而兩人選用的顏色為經典藍色與勃根地紅，並且皆以客製化印上「YYS」、「SUI」的名字縮寫，不過，該包款的客製化服務僅限特殊活動店鋪，目前台灣尚未提供此項的服務。

▲Dior Mini托特包。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun、@suitangtang、Longchamp官網、Chanel官網、Dior官網）

▲Dior Mini托特包。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun、@suitangtang、Longchamp官網、Chanel官網、Dior官網）

▲兩人選用的顏色為經典藍色與勃根地紅，並且皆以客製化印上「YYS」、「SUI」的名字縮寫。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun、@suitangtang）

此外，最近大熱韓劇《愛的迫降》迎來結局，飾演財閥「尹世理」的孫藝珍，於劇中背上多個精品包款被人們討論著，舉凡Longchamp Roseau、Chanel小型購物包等都是她的囊中物，不過，這也相當符合尹世理「超級千金」的角色設定。

▲Dior Mini托特包。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun、@suitangtang、Longchamp官網、Chanel官網、Dior官網）

▲Longchamp Roseau，定價為台幣18,300元、Chanel小型購物包，定價為台幣107,000元。（圖／翻攝自Longchamp官網、Chanel官網）

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關鍵字：

Dior, BookTote, Oblique, 刺繡帆布, Mini托特包, 孫芸芸, 隋棠, 客製化, 愛的迫降, 尹世理, 孫藝珍, Longchamp, Chanel
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