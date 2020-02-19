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終於扒到！玄彬送孫藝珍的戒指是它　簡約風像利正赫的愛純樸又安心

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記者李薇／綜合報導

《愛的迫降》雖然已經完結，但眾人依舊忘不了深情的利正赫（玄彬飾演），最近更是有厲害的網友扒出第13集的劇情中，利正赫送給尹世理的戒指，看起來簡簡單單的金色指環，原來出自韓國自己的設計師品牌mucha，是特別針對這部劇設計的款式。

▲玄彬送孫藝珍戒指。（圖／翻攝自tvN）

▲玄彬送孫藝珍情侶戒指。（圖／翻攝自tvN）

圓形的金色指環，看起來沒有浮誇的樣式，也沒有誇張的大顆閃鑽，就像是利正赫對尹世理的愛情，樸實無華卻又讓人感到安心，就像是他在戲劇裡說過的一句話「只要妳在我的視線裡，我就可以保證妳的安全」一樣，是那樣踏實又務實。

▲玄彬送孫藝珍戒指。（圖／翻攝自tvN）

▲簡單的樣式就像利正赫的愛。（圖／翻攝自tvN）

這款情侶對戒一曝光之後，很多人都在猜測到底是哪個品牌設計的款式，最近就有厲害的網友扒出真相，是南韓設計師品牌mucha特別為這部韓劇設計的訂製款，這已經不是第一次此品牌出現在韓劇裡面，之前李帝勳和新慜娥主演的韓劇《明天和你》，裡面的結婚戒指也是同樣出自此品牌。

▲玄彬送孫藝珍戒指。（圖／翻攝自tvN）

▲簡約設計出自南韓品牌。（圖／翻攝自tvN）

mucha的設計師金正珠（김정주）不只是設計戒指跟珠寶首飾，更厲害的是她還是韓國小姐（Miss Korea）后冠的主要設計人，很多明星藝人也經常穿戴她的珠寶設計，出席各大公開場合，在南韓算是蠻知名的品牌。

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關鍵字：

愛的迫降, mucha, 情侶戒指, 戒指, 婚戒, 玄彬, 孫藝珍, 利正赫, 尹世理
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