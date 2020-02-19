你不知道《愛的迫降》小細節！尹世理霸氣回歸　靠全智賢愛鞋撐場

記者李薇／台北報導

《愛的迫降》雖然已經完結篇，但是仍然有很多人想要二刷、三刷，因為每個橋段真的都太甜啦～其中尹世理從北韓回到南韓，迎接自己的竟然是自己的葬禮橋段，她不僅僅穿了白色的霸氣西裝，最近有網友更是發現，她連細節都是心機滿滿。

▲尹世理回歸南韓。（圖／翻攝自tvN）



終於從北韓回到南韓，霸氣回歸的尹世理身穿白色西裝、搭配黑色短裙，不僅僅是黑色的GENTEL MONSTER墨鏡，讓她展現出女王般的氣勢，腳底下的高跟鞋更是厲害，不但讓她165公分的身高瞬間增長到170公分以上，這設計更是出自JIMMY CHOO的單品。

▲尹世理穿全智賢愛鞋。（圖／翻攝自tvN）



JIMMY CHOO可以說是女孩們的夢幻婚鞋品牌，尹世理終於歷劫歸來，當然身上的每一個細節都不能錯過，直接腳踩夢幻鞋款，用霸氣把想搶自己品牌的二嫂趕出公司，女王般的氣勢真的超級強大，不得不佩服孫藝珍的演技。

▲尹世李終於把二嫂趕出公司。（圖／翻攝自tvN）



JIMMY CHOO高跟鞋不只是傳說，也是很多女星的愛穿鞋款，其中最出名的就是《來自星星的你》當時全智賢在船上參加晚宴時，穿的高跟鞋，也是此品牌的設計，雖然都是細跟高跟鞋，而且高度不低，但是實際穿起來卻超級穩，難怪受到很多人的喜愛。

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