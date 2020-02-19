巨星Lizzo再出奇招！把自己扮成Hershey's巧克力成全場焦點

▲饒舌歌手莉佐（Lizzo）以一身Hershey's巧克力裝扮現身全英音樂獎紅毯。（圖／翻攝自IG@moschino、＠lizzobeeating）



記者王則絲／外電報導

本屆全英音樂獎（BRIT Awards）於今台灣時間凌晨舉行，非裔美國饒舌歌手莉佐（Lizzo）以一身Hershey's巧克力裝扮現身紅毯，瞬間吸住所有攝影鏡頭，標示、價錢、條碼、成份表應有盡有，外加巧克力造型手拿包，時不時咬一口的模樣十分逗趣，造型曝光網友們紛紛表示：「Lizzo看起超好吃。」

身為國際巨星，Lizzo於公開場合、表演活動上的造型從不收斂，搞怪、浮誇卻又充滿個人特色，每每令眾人驚艷。

這次出席全英音樂獎更是直接把自己包成了最愛吃的Hershey's巧克力，褐色的斜肩禮服上印上大大的標示，就連條碼、價錢與成份表都一樣沒少。還有手上的巧克力片造型長方形手拿包，也變身成為道具，Lizzo時不時作勢咬一口，搞怪又俏皮的模樣，讓此套造型瞬間引爆話題。

在 Instagram 查看這則貼文 Lizzo（@lizzobeeating）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 18 日 下午 2:36 張貼

原來Lizzo這身Hershey's巧克力服裝，是來自義大利奢侈品牌MOSCHINO 2014年秋冬的款式，大大的「牛奶巧克力」字樣超級搶眼，搭配三層包包頭，讓Lizzo成為本屆全英音樂獎紅毯最耀眼的焦點。

而Lizzo顯然也對這次的造型非常滿意，不僅開心的手舞足蹈，還特別搭配了相同色系的指甲，在個人IG上貼文連發，網友們的反應也相當激烈：「OMG！」、「我懷疑Hershey's付了多少錢！」、「這衣服真的只有Lizzo能穿。」

在 Instagram 查看這則貼文 Moschino（@moschino）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 18 日 上午 10:44 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 چی بپوش مجله تصویری مُد（@chibeposh）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 18 日 下午 9:12 張貼

其實在去年全英音樂獎上，Lizzo也曾掀起話題，因她提著一款迷你至極的Valentino包款亮相，事實上是一家玩具商推出的惡搞玩具，提著迷你玩具出席紅毯的模樣，令Lizzo成為另類焦點。

▲去年全英音樂獎Lizzo的穿搭。（圖／CFP）



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