怎麼可以戳水果！搞怪橘子筆筒擺辦公桌超爆笑　剝皮版本更逼真

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@Hahakigi1、@jasminex21、foodishstore.jp、 ganso-sample.com

日本文具常有許多搞怪新奇的設計，這次有一款筆筒在網上引起熱議，一眼看過去，會震驚怎麼把筆直接插到橘子裡了？仔細觀察才會發現，原來這是一顆假橘子！洞口也是專門為筆所設計，放進去剛剛好～把橘子筆筒放在辦公桌上幽默有趣，上班累了看到它，也會忍不住笑出來吧！

橘子筆筒其實是日本食物模型店元祖食品サンプル屋所推出的商品，橘子本身超級逼真，連表皮的紋路都做出來，上面挖了兩個洞，插進鉛筆、原子筆剛剛好。雖然只能放兩支筆，但擺在辦公桌上還是很方便，搞怪有趣的造型非常引人注目～

▲橘子筆筒售價2,376日圓（約台幣652元）。

除了橘子款，還有切半的蘿蔔和蓮藕款，蘿蔔是把筆插在上面的葉子梗之間，蓮藕本身就有一堆洞，隨便戳都行。這兩款同樣寫實逼真，就像真的蔬菜一樣！能想出這些奇葩筆筒，實在是太有創意了～

▲蓮藕、蘿蔔筆筒售價3,024日圓（約台幣830元）。

另外一家食物模型店推出的則是剝皮橘子版本的筆筒，果肉外露看起來更適合把筆戳進去了！

▲剝皮橘子筆筒售價3,080日圓（約台幣845元）。

其他還有章魚燒、飯糰、波蘿麵包造型，全部都逼真又可愛～好想全部買來放桌上。

▲飯糰筆筒售價2,090日圓（約台幣573元），波蘿麵包筆筒售價1,280日圓（約台幣351元），章魚燒筆筒售價1,090日圓（約台幣299元）。

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