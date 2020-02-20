fb ig video ETtoday search mobile

美妝櫻花季又來了！滿滿粉色超夢幻　限定版唇膏只有台灣買得到

> >

▲美妝櫻花季！限定唇膏只有台灣能買。（圖／品牌提供）

▲櫻花季即將來臨，美妝界也開始推出各種櫻花限定商品。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導

隨著春季腳步逐漸逼近，一年一度的櫻花季又要到了，除了各大賞櫻景點備受關注，近幾年開始美妝界也跟上這股浪漫粉色風潮，不論是彩妝、香氛或保養品，從包裝設計到色選、成分萃取，甚至於香氣，都加入櫻花元素，激發美妝迷們的夢幻少女心，快來看看今年的櫻花限定美妝有哪些。

我的美麗日記櫻花淨白柔嫩面膜

MIT面膜經典代表「我的美麗日記」，除了長賣的經典面膜外，也常會推出期間限定或聯名款面膜。2019年曾推出櫻花限定面膜掀起IG討論熱潮，今年再度推出全新櫻花淨白柔嫩面膜，添加八重櫻、日本吉野櫻萃取，能深入肌底修護肌膚、調理肌膚暗沉均勻膚色，修護同時更淨白。

▲美妝櫻花季！限定唇膏只有台灣能買。（圖／品牌提供）

▲美妝櫻花季！限定唇膏只有台灣能買。（圖／品牌提供）

▲我的美麗日記 櫻花淨白柔嫩面膜，3入裝，NT$129；7入裝，NT$250。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

CLIO柔霧保濕唇膏 台灣限定櫻花版

有著輕盈柔霧妝感，但質地滑順不乾燥的CLIO柔霧保濕脣膏，在美妝版上擁有高人氣，也是CLIO經典熱銷商品。這次專為台灣打造「2020櫻花限定包裝」，以浪漫櫻花花瓣搭上燙金文字，共推出4款新色，包含#24氣質玫瑰、#25魅力漿果、#26俏麗莓紅、#27沈穩磚紅，尤其代言人Krystal選用的優雅玫紅色#24，柔美清新超百搭，人人都適合。

▲美妝櫻花季！限定唇膏只有台灣能買。（圖／品牌提供）

▲美妝櫻花季！限定唇膏只有台灣能買。（圖／品牌提供）

▲CLIO 絕美女伶柔霧保濕唇膏 台灣限定櫻花包裝，NT$450。

WAKEMAKE七彩櫻花限量眼彩盤

近年來大受歡迎的韓系潮妝品牌WAKEMAKE也推出櫻花限定彩妝「七彩櫻花限量眼彩盤」，不僅精選櫻花粉色系，同時高顯色飽和的霧面質地與細緻不飛粉的閃耀珠光質地，可混搭出多種風格妝容。

▲美妝櫻花季！限定唇膏只有台灣能買。（圖／品牌提供）

▲美妝櫻花季！限定唇膏只有台灣能買。（圖／品牌提供）▲WAKEMAKE七彩櫻花限量口袋眼彩盤，NT$799。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

彩妝, 美妝, 櫻花, 櫻花季, 限定, 限量, CLIO, 我的美麗日記, WAKEMAKE
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克2／20再推買一送一　櫻花巧克力新飲品享春天浪漫

星巴克2／20再推買一送一　櫻花巧克力新飲品享春天浪漫

辣到噴血！泫雅穿內衣大秀人魚腹肌　3招日常習慣輕鬆瘦身不復胖

辣到噴血！泫雅穿內衣大秀人魚腹肌　3招日常習慣輕鬆瘦身不復胖

怪奇比莉：18歲後考慮露出身材　寬鬆衣服下的秘密其實早已曝光！

怪奇比莉：18歲後考慮露出身材　寬鬆衣服下的秘密其實早已曝光！

容易「越減越肥」的星座TOP3　牡羊要成功，朋友請勿拍打餵食 電玩粉都在等這一台！正版「DS4造型悠遊卡」，確定夏季迎來發售 常把4句話掛在嘴上　代表心裡「比其他人脆弱」，只是故作堅強 Red Velvet Irene榮登韓國最愛整型範本！私下保養法、上妝技巧大公開 你不知道《愛的迫降》小細節！尹世理霸氣回歸　靠全智賢愛鞋撐場 噴上裘莉的性感！嬌蘭推出《我的印記》玫瑰淡香精 泡泡先生、厚奶蓋草莓讓人好融化　3款最熱門的粉紅飲，讓你整天好心情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面