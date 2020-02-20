美妝櫻花季又來了！滿滿粉色超夢幻　限定版唇膏只有台灣買得到

▲櫻花季即將來臨，美妝界也開始推出各種櫻花限定商品。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導

隨著春季腳步逐漸逼近，一年一度的櫻花季又要到了，除了各大賞櫻景點備受關注，近幾年開始美妝界也跟上這股浪漫粉色風潮，不論是彩妝、香氛或保養品，從包裝設計到色選、成分萃取，甚至於香氣，都加入櫻花元素，激發美妝迷們的夢幻少女心，快來看看今年的櫻花限定美妝有哪些。

我的美麗日記櫻花淨白柔嫩面膜



MIT面膜經典代表「我的美麗日記」，除了長賣的經典面膜外，也常會推出期間限定或聯名款面膜。2019年曾推出櫻花限定面膜掀起IG討論熱潮，今年再度推出全新櫻花淨白柔嫩面膜，添加八重櫻、日本吉野櫻萃取，能深入肌底修護肌膚、調理肌膚暗沉均勻膚色，修護同時更淨白。

▲我的美麗日記 櫻花淨白柔嫩面膜，3入裝，NT$129；7入裝，NT$250。

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CLIO柔霧保濕唇膏 台灣限定櫻花版



有著輕盈柔霧妝感，但質地滑順不乾燥的CLIO柔霧保濕脣膏，在美妝版上擁有高人氣，也是CLIO經典熱銷商品。這次專為台灣打造「2020櫻花限定包裝」，以浪漫櫻花花瓣搭上燙金文字，共推出4款新色，包含#24氣質玫瑰、#25魅力漿果、#26俏麗莓紅、#27沈穩磚紅，尤其代言人Krystal選用的優雅玫紅色#24，柔美清新超百搭，人人都適合。

▲CLIO 絕美女伶柔霧保濕唇膏 台灣限定櫻花包裝，NT$450。

WAKEMAKE七彩櫻花限量眼彩盤



近年來大受歡迎的韓系潮妝品牌WAKEMAKE也推出櫻花限定彩妝「七彩櫻花限量眼彩盤」，不僅精選櫻花粉色系，同時高顯色飽和的霧面質地與細緻不飛粉的閃耀珠光質地，可混搭出多種風格妝容。

▲WAKEMAKE七彩櫻花限量口袋眼彩盤，NT$799。

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