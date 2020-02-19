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南韓女神韓藝瑟、朴敏英飛米蘭看秀　同日抵達機場「冷熱差超多」

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▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

米蘭時裝周登場女星朴敏英（左）、韓藝瑟於今（19日）現身首爾仁川機場準備看秀。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

時裝周重頭戲終於來到米蘭，不少女星都準備好飛出國門看秀，南韓女星韓藝瑟今（19日）現身首爾仁川機場出發前往FENDI 秋冬20系列女裝大秀，不畏當地低溫，選擇透視棕色外套搭配迷你連身裙亮相，與此同時朴敏英也受邀飛往米蘭參加TOD'S時裝秀，兩人一前一後現身機場引發熱議。

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲韓藝瑟受FENDI 之邀前往米蘭參加秋冬20系列女裝大秀，不畏低溫敬業露美腿。（圖／品牌提供）

韓藝瑟此行受FENDI 之邀前往米蘭參加秋冬20系列女裝大秀，今日現身首爾仁川機場，放下一頭黝黑長髮，以網紗雙排扣棕色外套搭配下身迷你連身裙，大玩下身失蹤式美感，更不畏低溫直接露出修長美腿。整體造型以大地色系展開，外套賦予大口袋設計與中空透視細節相當吸睛，短裙則採用雙排扣開合鬆緊腰身設計，繫上麂皮腰帶更顯其修長身型。此外，韓藝瑟手挽品牌經典FF Logo Peekaboo X-Lite Medium包款，不走小包當道的流行，拎著大包格外搶眼也顯得率性不少。

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲朴敏英運用短版皮衣搭配春夏Timeless Bag包款出發看TOD'S米蘭大秀，也是創意總監Walter Chiapponi首季女裝發表。（圖／品牌提供）

比韓藝瑟稍早現身機場的女星朴敏英則是運用短版皮衣搭配春夏Timeless Bag包款，即便全身包緊緊，露出親切微笑仍是融化粉絲，畫面曝光之後也引起網友大讚：「朴敏英隨便穿都美」、「韓藝瑟真的凍齡完全逆生長」、「還以為兩個人季節不同」。

另外，韓藝瑟與朴敏英分別於台灣時間21日凌晨1：30與下午16：30現身FENDI、TOD'S米蘭大秀會場，屆時粉絲們也可以守著直播一睹女神們的看秀造型。

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關鍵字：

米蘭, 時裝周, 朴敏英, 韓藝瑟, 南韓, 仁川機場, FENDI, TOD’S
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