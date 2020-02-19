▲HUBLOT今於米其林一星餐廳LONGTAIL展出杜拜LVMH鐘錶展發布的新錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

Hublot（宇舶）上個月於杜拜LVMH鐘錶展發表的新錶，今於連續在2018、2019年摘得米其林一星榮耀的餐廳LONGTAIL展出，主廚林明健佩戴最新的Big Bang Integral計時碼錶鈦金屬款，現場示範以品牌「融合的藝術」為靈感的鴨肝餃子與海鮮清湯，他讚錶款輕盈且充滿精緻細節，且具備絕佳防水，讓他能自在地戴著做菜。

▲米其林一星餐廳LONGTAIL主廚林明健示範以Hublot「融合的藝術」為靈感的菜色。（圖／品牌提供，以下同）

米其林星級主廚林明健旗下還有2間獲米其林餐盤推薦的餐廳「Chou Chou」及「WILDWOOD原木燒烤餐廳」，工作雖然忙碌，但他很享受在餐廳的時光，例如第一個進廚房開燈、點火，下午5點與員工一起吃員工餐，夜深了再喝啤酒休息一下，他笑稱：「主廚不是大家想像很兇會摔東西啦！」

▲林明健佩戴的Big Bang Integral 計時碼錶鈦金屬款，651,000元。

今林明健所戴的Big Bang Integral計時碼錶，是此系列問世15年以來，首次搭載一體化金屬錶鍊的設計，除了他所戴的鈦金屬錶，另有黑陶瓷、皇金版本；此外，Hublot難得推出繽紛錶款，打造2款鑲嵌虹彩寶石排列的Spirit Of Big Bang彩虹寶石腕錶。

▲Spirit Of Big Bang彩虹寶石腕錶（左）2,911,000元，Spirit Of Big Bang彩虹寶石腕錶2,878,000元。

Hublot也持續在創新材質下功夫，首創經典融合系列黃金結晶體腕錶，先將24K金加熱至熔點創造出黃金粒子流，挾著黃金原子的熱蒸氣向上飄，接觸到低溫凝成結晶，工匠於真空環境將不同的黃金晶體置於面盤上，再反覆塗上20層漆料，將晶體完美封存，成就每一款獨一無二的腕錶。

▲經典融合系列黃金結晶體腕錶45mm（左）654,000元，38mm款622,000元。



▲Big Bang Sang Bleu II 墨藍計時碼錶鈦金屬款，782,000元。

