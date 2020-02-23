成熟男人的理想對象4條件　懂得低調、善於交友他更愛妳

當一個男人如果開始變得成熟，對於工作開始負責，並且對於工作逐漸開始展現他的企圖心時，這表示他們已經逐漸要蛻變並且踏向另一個階段，也許從前他們的擇偶條件只需要外貌，或是外表穿著品味光鮮亮麗，不丟他的面子，但隨著他們對於工作環境條件要求的增加，尋找的對象外貌就不再是首要選擇，反倒是個性和心靈上的交流則是最重要的，今天COSMO Angel就要來告訴妳，當男人在工作上有所成就時，他們所心動的對象會哪些。

1.簡單、能讓他做自己的人



在職場上，很多時候是不得不耍點心機，因為人心複雜，但回到家時，男人還是希望能夠卸下在外面時所武裝的態度，輕鬆的相處、簡單的思考，他不需要妳花心思到哪家很特別的高級餐廳吃飯，也許在家簡單煮個兩人份夠吃的菜就夠了，重要的是，妳在對著他的時候，他能夠最自在的做自己。

2. 懂得低調的人



學習低調不是件容易的事，他不喜歡光芒畢露，大家把目光都放在他身上，不論在怎麼說，感情關係只有妳們兩個人，也許生活已經很不容易了，兩個人的世界只有妳們就夠了，多一點的注目都令人不自在。

3.大方善於交友的人



親和力強、善於交際到處都是朋友的妳，顯現出妳的獨立但大方的個性，不但男人欣賞，更讓他看到妳們高度的未來性，其實感情很多時候不僅僅是一段感情，生活也是很重要的一部份，他希望彼此在未來都能夠成為彼此最適合互助陪伴的獨立個體。

4.曾經受過傷的人



男人都一定愛純白無瑕的對象？其實並不一定，成熟的男人反倒更能明白，懂得愛人的人，都是受過傷的，在感情上並非那麼順遂，就是因為彼此曾經錯過、摔過、傷過，才懂得如何彼此支撐，一起走向長久的未來。

文／柯夢波丹 圖／INSTAGRAM

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