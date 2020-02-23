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百萬YouTuber都讚嘆的「焦糖布丁生乳捲」　濃濃烤布蕾味一吃就愛上

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《亞尼克》在今年將要歡慶20歲生日了！因此特別與同為金山萬里人的百萬YouTuber《HOWHOW》聯名推出全新口味「焦糖布丁生乳捲」，將店內招牌焦糖慕斯、烤布蕾與生乳捲做結合，研發出這款保證大人小孩全都吃得叫好的獨家新品。甜而不膩的生乳捲，一定要試試看！

▲亞尼克 。（圖／亞尼克提供）

亞尼克生乳捲-焦糖布丁（期間限定）

20週年特別取自品牌開店至今經典熱賣商品「烤布蕾」、「焦糖慕斯」之結合，與同鄉YouTuber「HOW哥」聯名限定推出「焦糖布丁」生乳捲！

▲亞尼克 。（圖／亞尼克提供）

以180度高溫，手工翻炒的焦糖是這款生乳捲風味的靈魂。做成慕斯、做成焦糖凍，再與布丁融合後與北海道奶霜堆疊出充滿「焦糖布丁風味」的生乳捲。

入口盡是焦糖、乳香融合的滋味，細膩的質感入口即融，甜而不膩。連HOW哥吃了都不禁讚嘆「你會想讓它一輩子關在你的嘴巴裡面！」

▲亞尼克 。（圖／亞尼克提供）

亞尼克生乳捲-焦糖布丁

■價格：NT$420元

■泡芙蛋糕／北海道奶霜／焦糖布丁慕斯

■焦糖布丁生乳捲於亞尼克全台門市、官網、部分超商、網路異業通路皆可購買，另同步於北捷YTM上市

■這款口味可適用於寄捲提領外，4/12前於YTM購買享嘗鮮價NT$409元

▲亞尼克 。（圖／亞尼克提供）

25度N檸檬派

嚴選屏東九如直輸無毒綠檸檬，新鮮現榨綠檸檬奶油餡，搭配細膩軟綿的炙燒檸檬蛋白霜與酥脆派皮，清新迷人的酸與甜平衡著味蕾，口感絕佳！

▲亞尼克 。（圖／亞尼克提供）

■價格：NT$480元（6吋）

■酥菠蘿／新鮮檸檬奶油餡／檸檬蛋白霜／奶油派塔

▲亞尼克 。（圖／亞尼克提供）

提拉米蘇派（門市限定）

嚴選能夠表現小麥風味及香氣的法國麵包粉與細膩的杏仁粉，融入無鹽發酵奶油，塔皮散發迷人圓潤的奶油香氣，加入泡芙蛋糕體、北海道奶霜、馬斯卡邦乳酪，同時感受咖啡、可可、奶香的入口即化，彌漫在令人沉醉的層次口感。

■價格：NT$680元（6吋）

■杏仁派皮／北海道奶霜／馬斯卡邦乳酪／可可粉

▲亞尼克 。（圖／亞尼克提供）▲亞尼克 。（圖／亞尼克提供）

焦糖慕斯（門市限定）

濃郁的焦糖香氣盈口卻不甜膩，由爽口的椰子慕斯、巧克力蛋糕和焦糖慕斯堆疊出層次的豐富變化與綿密口感，是熟客入店必點商品之一。

■價格：NT$79元

■椰子慕斯／巧克力泡芙蛋糕／焦糖慕斯／焦糖醬

▲亞尼克 。（圖／亞尼克提供）▲亞尼克 。（圖／亞尼克提供）

烤布蕾Crème Brûlée（門市限定）

使用馬達加斯加香草籽讓雞蛋與鮮奶融合的滋味顯得清新迷人。端上桌前再由服務人員在布丁上灑上砂糖，接著使用噴槍炙燒讓糖粒融化形成薄脆的焦糖片與焦糖液，濃郁的焦糖搭配布丁軟嫩的口感，帶來豪華的味覺之旅。

■價格：NT$85元

▲亞尼克 。（圖／亞尼克提供）

日本點心杯-餐桌上的動物園（門市限定）

亞尼克以限量的「日本直輸點心杯」，盛裝最經典的「焦糖蒸布丁」，滑順口感配上北海道奶霜及繽紛的新鮮水果，蛋奶香及焦糖風味迷人口感。

▲亞尼克 。（圖／亞尼克提供）

這次「餐桌上的動物園」系列，超萌兔兔、小熊、蜜蜂罐等週週不同款，快來蒐集打造自己的動物園！

▲亞尼克 。（圖／亞尼克提供）

日本點心杯-餐桌上的動物園（門市限定）

■價格：NT$198元／杯

■現任選兩杯特價$333元（原價$396元）

■焦糖布丁／北海道奶霜／新鮮水果

20週年隨享卡卡友限定滿額贈：「法國箭牌強化餐盤+分享食光叉（匙）」

4/12前憑隨享卡於亞尼克門市單筆消費滿額2020元，或於官網團購專區消費消費滿3000元即贈，數量有限、送完為止。

亞尼克 台北民生店 店家資訊

■地址：台北市民生東路四段61號

■電話：(02) 2717-7837

文／柯夢波丹　圖／亞尼克

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 亞尼克, youtuber, HOWHOW, 焦糖布丁生乳捲
fashion.net

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