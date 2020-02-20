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掃除用具變文青　IKEA BORSTAD系列限量開賣，畚箕掃把都好風光

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▲IKEA BORSTAD系列限量開賣。（圖／IKEA提供）

▲IKEA BORSTAD系列限量開賣。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著春天降臨，自然的質材又是居家首選，針對新冠肺炎疫情，許多民眾也紛紛重視起居家清潔，IKEA在台開賣旗下BORSTAD限量系列，畚箕掃把組、刷具等採用自然素材與鄉村風格，搭配春季的天光燦漫，即使是掃除用具也有文青味。

▲IKEA BORSTAD系列限量開賣。（圖／IKEA提供）

BORSTAD正是瑞典文的「洗刷」之意，全系列包含畚箕掃把組、刷具、洗衣籃及曬衣架等共26個品項，不但包含實用性，也兼具美感，掃除用品本就是居家具備，若能美美的放置在陽台或院子，也能成就一番風景喔。

IKEA BORSTAD限量系列的畚箕掃把組，採用實心櫸木搭配鍍鋅鋼材質的畚箕，還能將掃把固定掛置在畚箕上，易收納不佔空間。同系列還有鞋刷與收納袋，可以將換季的鞋子好好保養收整。其他如BORSTAD系列的提籃及洗衣籃，則是以天然藤蔓手工編織而成，不但通風透氣，且無論擺放在任何居家角落，也都能很美觀；活動式的洗滌槽則可以當做清潔時的水桶使用。

▲IKEA BORSTAD系列限量開賣。（圖／IKEA提供）▲BORSTAD 洗衣籃，售價1,299元。

▲IKEA BORSTAD系列限量開賣。（圖／IKEA提供）▲IKEA BORSTAD系列限量開賣。（圖／IKEA提供）

▲（左）BORSTAD 畚箕掃把組，售價649元；（右）BORSTAD懸掛式收納袋，售價399元。

立地式與掛牆式2款曬衣架，可依照需求調整間距，使用後也能折疊收納不佔空間，以實心櫸木等再生材質製成，美觀實用也兼具環保，懸掛式收納袋及附把手瓶架，針對一般不容易收納好的瓶瓶罐罐的清潔用品集中收納，噴瓶則可以重覆使用，落實環保。

▲IKEA BORSTAD系列限量開賣。（圖／IKEA提供）

▲BORSTAD附把手瓶架，售價349元。

BORSTAD系列目前已在台上市，採用限量販售，想更新居家掃除用品，不妨趕快出手。

關鍵字：

IKEA, BORSTAD, 限量系列, 掃除, 清潔, 文青
fashion.net

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