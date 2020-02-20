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【奧斯塔羅】分手一段時間了，舊愛想對你說的話...

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▲你的舊愛想跟你說？。（圖／奧斯塔羅提供）

奧斯老師常說
每段感情的結束
都該學習成為更好的你

跟奧斯老師一起來看看吧
你的舊愛想跟你說些什麼呢？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，前任還是挺懷念你過往的付出，這樣的牌組代表付出與照顧。相信過往你在面對感情時，都是願意付出，並且藉此表達對感情的重視，所以你會願意當包容對方的角色，因此舊愛想到你時，心中都會想到你對他的照顧與付出，這部分奧斯老師就要提醒你多留意一下囉！

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選到這組牌的朋友，你們內心多少存在點遺憾，但彼此礙於面子不願意放下。這樣的牌組代表自我中心及希望對方改變，過去你們都清楚知道對方的價值觀或是個性，並且對彼此都有一定程度的認識，但偏偏在面對爭執或是想法落差時，都不願拉下臉，所以最後都不了了之，漸漸也變成分手的最大原因，因此奧斯老師要說，舊愛清楚知道彼此的問題，但走到這一步，是時候學會放下並祝福對方了。

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選到這組牌的朋友，前任多少都會懷念過去在感情中的執著，以及那些希望他改變的碎念。這樣的牌組代表固執與主導，不然發現這段感情的結束，許多原因來自你希望舊愛能做些改變與調整，不過，舊愛永遠都在紙上談兵，並沒有真正改變，因此也讓你看透了這段感情。雖然你的個性舊愛知道，但是他會覺得在面對感情時多少都會有缺點，不是他不願意改，而是當下改不過來，所以他會對此感到愧疚與不捨。

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選到這組牌的朋友，前任還沒有完全放下這段感情這樣的牌組代表還念與念舊。奧斯老師相信你們的感情在初期非常甜蜜，也曾把對方當作長遠發展的對象，只是礙於想法及價值觀的落差，最後還是分手了，不過，這樣的甜蜜其實深烙在舊愛的心裡，所以當舊愛知道一切塵埃落定，便會決定不再打擾彼此的生活，並且祝福你找到不錯的對像喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

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