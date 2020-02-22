海豹橡皮擦公仔排排站超萌！長出立體小尾巴　全黑、夜光版本更酷炫

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@oshinafumihiko、felissimo.co.jp

橡皮擦是鉛筆盒裡不可或缺的文具，日本推出了一款將橡皮擦結合萌萌動物海豹的造型公仔～白色長方形橡皮擦長出手和尾巴，正面畫上了海豹的五官，身體外層包著橡皮擦常見的紙包裝，排列站好的模樣也太可愛！雖然不能真的拿來擦，還是好想擁有～

海豹橡皮擦公仔是由日本尾科製作所設計的，仿造真實橡皮擦外型，再與海豹結合。橡皮擦畫上海豹的臉變得超可愛，還長出立體的手和尾巴，仔細看會發現細節部分都很用心！外層則穿上一般橡皮擦上常見的紙包裝，是不是相似度超高呢～

除了白色版本，還推出全黑款的海豹橡皮擦，臉部五官改成金銀配色，連指甲也是銀色，瞬間好像質感提升！

此外還有在暗處會發出螢光的夜光版本，以及整隻銀色和整隻金色的金屬色系列，實在是太酷炫啦！這款公仔售價4,000日圓（約台幣1,098元）。

喜歡海豹相關小物的話，可以看看日本雜貨Felissimo YOU+MORE與大阪水族館合作推出的海豹抱枕～圓滾滾的肥胖身軀完全仿造真實海豹，就連身上的點點花紋也有做出來！短短的手和尾巴看起來好萌，真想一直壓在它身上或緊緊擁抱它，感覺一定超療癒～海豹抱枕售價6,820日圓（約台幣1,872元）。

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