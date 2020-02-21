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【奧斯塔羅】最近三個月哪方面會走好運？

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▲最近三個月哪方面走好運？。（圖／奧斯塔羅提供）

生活中總有許多運勢起伏
是需要面對的
如果你也好奇接下來發展

那就跟著奧斯老師一起來看看
最近三個月在哪方面會走好運？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，接下來的運勢顯得平淡許多，這樣的牌組代表休息與觀察，所以運勢不會有太大的起伏，但奧斯老師要提醒這組牌的朋友，工作之餘還是要適時休息，畢竟，這樣的牌組暗示生活忙碌以及工作上的煩躁。因此這將導致自己常常有休息的想法出現，所以若你抽到的是這組牌，那接下來就要注意自己的身體狀況，可能會有輕微的頭部狀況出現，要多注意囉！

牌ll

選到這組牌的朋友，接下來的貴人運勢挺旺的，這樣的牌組代表照顧及幫助，所以接下來在工作或是生活中，都有貴人適時給予幫助。若是你目前剛好遇到問題與狀況，一定要趕快向周遭朋有詢問。另外，目前單身的朋友，接下來可以留意周遭的朋友，因味這樣的牌組稍稍隱喻桃花運勢的狀況，有機會在目前的環境遇到桃花對象唷！

牌lll

選到這組牌的朋友，奧斯要恭喜你，接下來的金錢運勢挺旺的，這樣的牌組代表金錢運及投資運勢。若是目前你有觀望已久的投資標的，那奧斯建議你可以準備入場了；業務類型工作的朋友，未來可以留意舊有客戶，有機會為你帶進更多的業績；一般工作或是自有公司的朋友，除了有調薪的機會之外，也有更多合作機會上門，為自己累積點財富，所以你可要好好把握接下來的良好金錢運勢囉！

牌lV

選到這組牌的朋友，接下來的運勢非常旺，這樣的牌組代表意志力與成功，所以你會發現接下來在工作時，自己能解決許多工作上的問題，並且掌握度也提高許多，只是奧斯老師要提醒你，接下來主管將會指派新的工作任務，不過，這樣的牌組也顯示你能將工作做得盡善盡美，所以你一定要好好表現自己，且努力表現囉！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

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