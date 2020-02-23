奧斯塔羅12星座一周運勢0224-0301　金牛偶遇新戀情、雙魚小心有罰單

20200224-0301奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天蠍座事業運最旺！學／事業方面對於現況感到知足許多，較安於現況的發展中。若是自有事業的朋友，下周營運狀況還算不錯，將讓你感到滿意許多喔！

TOP2：金牛座愛情運最旺！雙方的關係在下禮拜有更近一步的發展，是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一半溝通，下周可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果。另外，單身的朋友下周有不錯的桃花出現，並且屬於正桃花，要多加注意囉！

TOP3：摩羯座金錢運最旺！正偏財運都還算不錯，特別是有投資打算的朋友，下周可以好好考慮進場投資囉！

本周需注意星座

1.獅子座事業運需要留意：會有些許的適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，下周要多加注意避免這樣的情況。

2.處女座愛情運需要留意：雙方下周存在的不小爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

3.巨蟹座金錢運需要留意：莫名其妙的花費，讓自己經濟吃緊許多，下周要多避免不必要的開銷，也要注意自己花錢的狀況。

牡羊座

開運顏色：紅色

幸運數字：50

整體運勢★★★

解析：下周牡羊朋友長久以來的壓力與情緒，開始顯得不堪負荷，同時也因為下周對於事情掌握度的提升，因此會勉強自己接受能力外的事物，奧斯提醒你量力而為，會是下周必須要學習的課題。

愛情運勢★★★

解析：感情運勢方面，下周與另外一半的相處產生爭吵，特別是下周的爭吵，多會將責任攬在自己身上，導致面對情感時壓力大了起來，奧斯建議下周和另一半出現爭執時，還是要著重在溝通喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，將責任攬在身上的狀況明顯許多，所以下周若是分內工作早已做好，但看到同事忙不過來就主動接手的話，千萬不要勉強喔！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都不是太理想，若有聚會要多避免搶帳單付帳的情況，以免月底經濟壓力大上許多喔！

金牛座

開運顏色：天空藍

幸運數字：14

整體運勢★★★★★

解析：下周金牛朋友若目是遇到瓶頸或對環境感到不滿意，下周都有突破現況的機會，因為你們將轉入心靈思考的層面，對於事情都會審慎考慮，因此較能抓到問題點，並成功改善現況。

愛情運勢★★★★

解析：雙方的關係在下禮拜有更近一步的發展，是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一半溝通，下周可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果。另外，單身的朋友下周有不錯的桃花出現，並且屬於正桃花，要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面會是非常順利的一周，長久以來的努力在下周可望被上司看見，以致你在工作上的好感提升。另外，有升遷機會的朋友下周說不定會有好消息到來喔！

金錢運勢★★★★

解析：正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意，或許能為你介紹了更多的生意。

雙子座

開運顏色：綠色

幸運數字：56

整體運勢★★★

解析：下周雙子朋友的情緒起伏大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭人事起爭執，雖然這樣的爭吵狀況不會持續太久，但奧斯還是建議下周要控制一下自己的情緒或脾氣，避免脾氣或情緒影響他人。

愛情運勢★★★

解析：下周情感世界裡的情緒化會更加明顯，並且容易影響到另一半，而這樣的狀況將導致雙方容易起口角，雖然爭執會和平解決，但還是要多加注意才行。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，下周會懂得找出一條舒適的道路，除了讓自己在目前學／事業上適應更好之外，也能避免同事之間的惡性爭執。另外，需注意下周工作小人會多一些，大多是同事之間的八卦言語。

金錢運勢★★★

解析：下周偏財運較佳，或許在投資方面能進點小財，但奧斯建議下周要懂得見好就收，因為這樣的偏財走得快，所以進了財要好好守住喔！

巨蟹座

開運顏色：橘色

幸運數字：85

整體運勢★★

解析：下周巨蟹朋友顯得渾噩許多，過往自傲的自制能力下周變得灰暗許多，不太懂如何規劃自己，讓自己變得不再令人安心，甚至有揮霍過度的狀況存在。奧斯提醒，下周要多留心自己，才能避免一時的渾噩或情緒煩躁喔！

愛情運勢★★

解析：揮霍狀況同時也存在在情感裡頭，不再懂得尊重另一半，也覺得另一半的體貼與付出是理所當然，甚至也動搖了自我情感的忠貞，奧斯提醒下周要改善這方面的問題了。

事業（學業）運勢★★

解析：付出與收穫不成正比的一周，開始懷疑自己努力的初衷是什麼，也開始動搖信心，奧斯提醒這樣的狀況只是短暫存在，別因此影響自己太深了。

金錢運勢★★

解析：莫名其妙的花費，讓自己經濟吃緊許多，下周要多避免不必要的開銷，也要注意自己花錢的狀況。

獅子座

開運顏色：咖啡色

幸運數字：75

整體運勢★★

解析：下周獅子朋友，稍稍怠惰了起來，面對周遭的人、事、物都有提不起勁的感覺，所以導致事情的思考不夠周全，奧斯建議下周面對事情時要多想一點，以避免有錯誤的決定產生。

愛情運勢★★★

解析：下周彼此關係停了下來，對於情感中的熱情些微消退，因此有被動的暗示存在於等待對方主動，因此下周面對愛情時，可以在主動一些喔！

事業（學業）運勢★★

解析：會有些許的適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，下周要多加注意避免這樣的情況。

金錢運勢★★★

解析：下周情緒的波動連帶影響財運方面的支出，要避免一時的衝動而花大錢。

處女座

開運顏色：灰色

幸運數字：03

整體運勢★★

解析：下周處女朋友需多加注意手邊的事情受到阻礙，並且部分事情有停止下來的可能。另外，下周要多注意內心理念的停止，例如一直以來都相信自己能做到的事情，下周因為某些事情的發生導致信念停止，奧斯提醒下周要多注意，因為下周不是太順遂的一周喔！

愛情運勢★★

解析：雙方下周存在的不小爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

事業（學業）運勢★★

解析：下周學／事業的壓力增加起來，讓你感到許多不悅，且無法忍受的狀況也在下周變得明顯許多。

金錢運勢★★

解析：正偏財運都不是太好，有破財的可能。

天秤座

開運顏色：白色

幸運數字：08

整體運勢★★

解析：下周天秤朋友自我矛盾的狀況增加許多，導致處理或面對事情時始終猶疑不定，無法作下決定也增加了自我的不確定感，會是比較辛苦的一周，因此奧斯要提醒下周要多加留意自己的狀況，並且增加自己對於事情的了解度，會比較好喔！

愛情運勢★★

解析：雙方在下周產生些許的衝突，導致雙方在面對這對情感時，升起了休息的念頭，下周要多加留意另一半的狀況，也要盡量避免自己的情緒影響到另一半喔！

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面產生許多問題，自己也無法有效的掌握問題出在哪裡，導致局面發展不佳，下周要試著緩下心，避免無頭蒼蠅的狀況喔！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運低迷，要多避免不必要的開銷；投資方面，不熟悉的投資標的或方式不建議嘗試，有錢財失去的可能。

天蠍座

開運顏色：紫色

幸運數字90

整體運勢★★★★

解析：平衡安穩的元素充斥天蠍朋友下周的生活，過往的努力在下周也逐漸地獲得到回報，但若是過去特別偷懶的朋友，下周的收穫程度可就差強人意囉。另外，奧斯提醒下周的物質慾望隨之提升許多，要多留意一下金錢上的平衡，可別一時的物慾過高導致月底經濟拮据囉！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶。另外奧斯建議下周要多留意另一半的需求，因為下周另一半將會挺需要你的喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面對於現況感到知足許多，較安於現況的發展中。若是自有事業的朋友，下周營運狀況還算不錯，將讓你感到滿意許多喔！

金錢運勢★★★

解析：正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友，下周要多加注意，可別太過投入影響自己的經濟狀況囉！

射手座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：37

整體運勢★★★

解析：許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，這樣的狀況也讓射手朋友顯得有點手足無措，面對事情多了點不確定感，奧斯建議下周在做事情或決定時，要謹慎考慮一些，避免莽撞行事的狀況，以免導致後續狀況失控甚至毀了自己長久以來的努力喔！

愛情運勢★★

解析：下周雙方在情感裡的步伐慢了下來，一直以來存在的溝通問題，下周將重蹈覆測，奧斯建議若有爭執發生，必須要多花點心思好好解決，不要有讓時間解決的想法喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，計畫受到阻礙的狀況更加明顯，也許是規劃已久的事情正要付諸行動時卻意外被打斷，或者是一直以來都穩定的事情在下周開始動盪起來。

金錢運勢★★

解析：正偏財運一般，不會有進財的機會，要多避免小賭或是試試手氣的事情，以免有破財的可能喔！

摩羯座

開運顏色：黃色

幸運數字：19

整體運勢★★★★

解析：過往的忙碌與奔波在下周呈現休息的狀態，這也讓摩羯朋友一直以來的緊繃終於可以稍稍喘息了，話雖如此，你似乎停不下忙碌的腳步，下周還是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要再找事情讓自己始終是忙碌的狀態囉！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於目前的感情開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處感覺的些許的厭煩，因此積極的透過檢視過去來調整未來步伐，因此下周會是穩定前進的一周。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，積極的想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面更多注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐會是件好事。

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運都還算不錯，特別是有投資打算的朋友，下周可以好好考慮進場投資囉！

水瓶座

開運顏色：藍色

幸運數字：45

整體運勢★★★

解析：下周水瓶朋友顯得積極許多，開始不像過往那麼念舊或守著既有模式，以往雖容易受到規範，但還是會遷就現況，而下周這樣的狀況減緩許多，只是需要注意錢財的部份，有小破財的機會存在。

愛情運勢★★★

解析：雙方對於目前的情感都願意去努力，雖然過去確經歷許多不開心的事情，但在兩人不拘泥於過去時，開始不受到過去的影響，會為了尋找新的方向一起努力。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，下周積極讓自己做事得心應手，並且也懂得找出工作上的錯誤或盲點加以修正及調整，將會是不錯的工作周期，要好好把握。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，所以行車要注意才能避免交通違規囉！

雙魚座

開運顏色：黑色

幸運數字：43

整體運勢★★

解析：下周雙魚朋友，無來由念舊起來，過往事情三不五時浮現在你目前的生活中，有那麼點守舊的狀況發生。另外，因為這樣的狀況讓自己停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！

愛情運勢★★

解析：兩人的爭執狀況更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執是都容易讓另一半往心裡去，不是算隨時間淡掉的爭執，因此面臨情緒或爭執時，多想一下或主動退讓會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，這樣的狀況也會連帶影響到上司或同事之間對你的評論，所以下周在工作要多加把勁，並且面臨問題也要適時向外求援喔！

金錢運勢★

解析：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳。

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