米蘭直播／GUCCI搬出詭譎洋娃娃預告　2／19晚上10點看秋冬女裝

▲GUCCI的2020秋冬女裝秀登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

GUCCI設計了什麼作品，大家應該都不會覺得奇怪！台灣時間2月19日晚上10點2020秋冬女裝秀將登場，在IG上的預告有古老的洋娃娃、有些詭異的娃娃屋，以及旋轉木馬，主題似乎延續2020秋冬男裝，與孩子、童裝很有關聯。

▲女裝秀預告圖很有古典手繪感。（圖／品牌提供，以下同）





在 Instagram 查看這則貼文 Gucci（@gucci）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 17 日 上午 7:37 張貼

▲GUCCI在IG上的預告，神秘詭譎。（圖／翻攝GUCCI IG）

大秀的預告是手寫、手繪風格，6名女孩從嬰兒到少女排排站，每個人都伸出手放在隔壁女孩的頭上，與今年1月男裝秀的情境很相似，創意總監Alessandro Michele曾透露對童裝與小玩意相當著迷，設計打破性別框架，顯然也想突破年齡藩籬，因此在男士系列中可見古典的娃娃裝，搭配寬褲或牛仔褲，很有記憶點。

▲今年1月發表的2020秋冬男裝，突破性別與年齡框架。

▲GUCCI創意總監Alessandro Michele想法天馬行空。

即將登場的女裝，從IG的提示看來，與小孩、玩具連結，而且瀰漫著神秘氣氛，關於古老洋娃娃的故事，大家應該聽過不少，娃娃屋裡會發生什麼事，沒人能預料，遊樂園裡有旋轉木馬、摩天輪，搭乘的是瓷偶，這些都是2020秋冬女裝系列的靈感，2月19日晚上10點（巴黎時間2月19日下午3點），記得點影片連結看直播，找到答案。