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韓藝瑟登封衣服不穿好　露小褲褲變花仙子超唯美！

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記者李薇／台北報導

南韓演員韓藝瑟最近為雜誌《DAZED》拍攝封面，只見她穿上FENDI格紋內衣，外面穿上花草圖案的外套還有短裙，整個不穿好，露出裡面的比基尼穿搭，搭配上身上一束束花草，連臉上都有花朵般的碎片，看起來就像墜落人間花園的精靈，相當美麗夢幻。

▲韓藝瑟,DAZED,FENDI,日韓穿搭,日韓時尚。（圖／IG）

▲韓藝瑟衣服不穿好，小露褲褲。（圖／翻攝自han_ye_seul_ IG、FENDI官網）

韓藝瑟這組畫報根本就是花先子來著，除了封面的穿搭，後續幾套單品也是以大面積的花草風格洋裝，換上非常淡雅的臉部妝容，一頭長直黑髮隨風飄逸，白色的花朵拿在手上，看起來真的就像是花朵精靈化身，非常飄逸簡約。

▲韓藝瑟,DAZED,FENDI,日韓穿搭,日韓時尚。（圖／IG） 

▲韓藝瑟宛如花仙子。（圖／翻攝自dazedkorea IG、FENDI官網）

其中一張照片，編輯們更是大膽地將FENDI所有的包款當作花器，Peekaboo、BAGUETTE、托特包等包包們全都擺出來，裡面放上數朵花朵，這根本就是FENDI控夢想中的花園，所有最新的包款犬都齊聚一堂，讓人忍不住想要被圍繞在裡面。

▲韓藝瑟,DAZED,FENDI,日韓穿搭,日韓時尚。（圖／IG） 

▲FENDI包包變花盆，有夠可愛。（圖／翻攝自han_ye_seul_ IG、FENDI官網）

韓藝瑟這次穿搭的新品，就是FENDI全新釋出的2020春夏系列穿搭，在這系列中，可以看到非常多以花草為圖騰的設計服飾，運用裸紗、絲絨或是亮面閃鑽的方式呈現出來，展現出春季非常繽紛，卻又帶點春季的寒冷、欣欣向榮。

關鍵字：

韓藝瑟, DAZED, FENDI, 日韓穿搭, 日韓時尚
fashion.net

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