星期一早上先做5件事　整周效率衝翻天

▲在週一上午組織整週的工作，會更有概念。（圖／pakutaso、pixabay，以下同）

時尚中心／綜合報導

一周要開始了是否覺得意興闌珊？符合人性的Monday Blue雖然無法避免，但可以試試心理學突破厭世心態的方法，在周一上午做這5件事，不但能振奮精神，更能提高整周的工作效率。

▲振作精神來揮別周一憂鬱。

整理大略的行程

將這一整周的每日較重要的行程大略列出，只先列重要的，先不管微不足道的小事，這有助於組織妳的一整周計劃，且先意識到把時間要留在重要的事情上。

▲先排定主要行程，來架構整週的大略事項。

回顧上週代辦事項

一定有些工作是延續到本周的，所以未完成或是需追蹤進度的工作，在完成重大行程後，第二便是記錄這些事項。

安排自己的私事

像哪天要家庭聚餐或是跟朋友聚會，亦或是自己有很想吃的餐廳或娛樂，安排下班之後的生活，有助於底定本周的私人規劃，包括哪天要採買、上瑜伽課等。

▲不只有工作，安排私事也很重要。

結合購物清單

若一個人在外居住，最好養成購物清單的習慣，假設洗衣服洗到一半發現沒洗衣精，就要浪費時間去解決這小問題，空閑時間會變得很零碎，東西快用完就寫進購物清單內（包括帳單也一樣），然後在週一時跟本周採買的行程做整合。

▲零碎的採買，結合購物清單一次解決。

最討厭的事，最先處理

根據科學分析，心頭若有掛心的事，一直煩惱其實會影響工作效率，不如早點面對它，可以在之後的工作都能更有效率的進行，心理壓力也會減輕許多。

▲最煩心的事，打起精神優先處理。