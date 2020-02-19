噴上裘莉的性感！嬌蘭推出《我的印記》玫瑰淡香精

▲ 紅色的瓶頸設計和玫瑰完美呼應。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

嬌蘭在今年3月推出全新Mon Guerlain《我的印記》玫瑰淡香精，完美展現女性熱情。首席調香師Thierry Wasser與調香師Delphine Jelk攜手合作，以氣質獨特的謬斯女神安潔麗娜·裘莉為靈感，重塑系列香氛經典元素，活潑熱情的花果香讓人印象深刻。

▲以裘莉為謬斯女神發想的全新《我的印記》玫瑰淡香精。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝，以下同）

在這款混合著花香與果香的全新《我的印記》玫瑰淡香精，配方中大膽地採用保加利亞玫瑰和土耳其玫瑰原精，讓這款代表性鮮花，凝聚了所有目光，身為百花之后以及嬌蘭香之寶的她，所精萃出的精油和原精更使此款香氛，散發雙倍魅力。

▲嬌蘭 《我的印記》玫瑰淡香精，30ml，2,800元，50ml ，4,000元，100ml，5,750元。

小花茉莉和卡拉薰衣草仍是此款香水成分的要角，些許的西洋梨果香，則帶來了活潑歡愉感，香草賦予了溫暖氣息，最後添加廣藿香和檀香，則更添韻味。

▲經典的四葉草瓶身，別具意義。

純淨無瑕的瓶身，取材自1908年經典的四葉草瓶。全新Mon Guerlain《我的印記》玫瑰淡香精香水瓶，擁有與系列香水瓶身一樣的性感輪廓、四頁草造型瓶蓋和精緻的透明玻璃。而此次，瓶頸處則採用了紅色調，呼應熱情的玫瑰香氣。

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