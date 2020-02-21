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愛打電動的女生都有的5個特質　反差萌太有魅力！

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編輯／JJ　圖／翻攝自Pinterest

可能許多女友都曾抱怨過自己的男友「只會打電動都不理我」，不過其實還有一票女孩們，愛打電動的程度完全不輸男生！且當女生熱愛打電動的本性暴露出後，反而會讓人覺得有一股反差的魅力。而通常喜歡打電動的女孩們都會有以下幾個特質：

▲愛打電動的女孩 。（圖／翻攝自Pinterest）

＃特別幽默

喜歡打電動的女孩們本身就很喜歡新鮮、有趣的事物，因此總能發現生活中好玩的梗，能輕鬆的把人逗笑，讓人感覺相當親切，相處起來絕不會無聊。

＃個性與外表的反差

就算是每天打扮的漂漂亮亮、甜美的少女，私底下也有可能是個厲害的電動玩家，平常溫和、講話輕柔的樣子與一般女孩無異，但是只要開始打電動，就會變得很激動、得失心很強且甚至可能罵出髒話。

▲愛打電動的女孩 。（圖／翻攝自Pinterest）

＃常沉靜在自己的世界

不僅是打電動的時候會自動隔絕外界的動靜，喜歡打電動的女孩們，平時也經常想事情想到出神，就像活在自己的世界。

＃對3C用品很有要求

一般的女孩對於生活中3Ｃ用品的需求條件，基本上都是外觀漂亮、堪用即可，但是由於平時愛打電動的女孩，對於手機、電腦、耳機等等配備，在「性能」方面會更要求。

▲愛打電動的女孩 。（圖／翻攝自Pinterest）

＃玩任何遊戲都很強

由於電玩遊戲通常講求反應力、速度，有時也考驗邏輯、策略，因平時訓練有佳，在面對現實中的遊戲時也能讓這些技能派上用場，像是桌遊、團體遊戲或是聚會場合的拼酒小遊戲，喜歡打電動的女孩們都會特別擅長。

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關鍵字：

生活, 打電動, 反差
fashion.net

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