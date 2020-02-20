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彩色飾底乳選得好，底妝更自然輕透！泛紅、蠟黃、蒼白肌全解答

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▲彩色飾底乳怎麼選。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲彩色飾底乳每個顏色效果都不同，選對適合的才有效。（圖／翻攝IG@ichi__da、@jeremychuuu）

記者張毓容／綜合報導　

每個人多少都會有點泛紅、蠟黃或暗沈膚色不均等問題，如果保養後就想直接上粉底來修飾遮掩，妝容容易變得厚重，還會讓肌膚原有光澤被掩蓋。許多專業彩妝師都建議，上底妝前可先用彩色飾底乳做好校色補色，讓肌膚回到乾淨狀態，才能打造出自然輕薄又透光的妝感。但校色飾底乳顏色這麼多，到底要選一種？先來了解一下各種顏色有哪些修飾效果，就能輕鬆找到適合自己的。

綠色：對抗泛紅

綠色可快速修飾臉部泛紅、痘疤等問題，使肌膚勻亮透白。適合肌膚常有泛紅不均、痘印困擾的人。

紫色：去黃嫩白

紫色根本是蠟黃救星！可瞬間修飾校正蠟黃膚色，有感嫩白提亮，呈現宛如天生的透亮美肌。適合肌膚蠟黃、偏好白皙妝感的人。

粉色：粉嫩好氣色

粉色可修飾蒼白、無血色肌膚，賦予紅潤好氣色，並改善肌膚暗淡無光的問題，提升粉嫩飽滿感。適合氣色差、肌膚容易無血色的人。

藍色：提升透明感

藍色可中和蠟黃與暗沈，自然校正膚色，讓肌膚呈現澄淨透明感。適合肌膚暗沉、偏好輕透明亮妝感的人。

▲彩色飾底乳怎麼選。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲Za 美白防曬霜EX，SPF26/PA++，NT$220；美白隔離霜，SPF33/PA++，NT$260。（圖／品牌提供，以下同）

熱賣長達15年的Za美白防曬霜，是許多小資女、學生族心中最經典的開架妝前打底，今年3月不僅以全新包裝推出升級版，更新增柔光粉、勻透綠、透亮紫等3種飾色款，不只校色更能持妝，一抹就有美肌濾鏡光。

▲彩色飾底乳怎麼選。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲1028 Oil Control！超控油UV校色飾底乳，SPF50+/★，NT$350。

1028熱銷多年的超控油飾底乳，輕盈不黏膩的水感液態質地，可搭配各種劑型底妝作妝前打底，除了原有的粉、紫、綠色，新推出專為蠟黃暗沈肌設計的藍色，能幫助在底妝前提升肌膚透明感。

▲彩色飾底乳怎麼選。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲Visée 瑩透無瑕飾底乳，SPF25/PA++，NT$300。

Visée瑩透無瑕飾底乳添加毛孔遮飾粉體，能填補毛孔、肌膚凹凸處，修飾肌理均勻滑順，搭配能修飾蠟黃膚色的薰衣草粉紫色，可提亮顯白更提升肌膚透明感。

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關鍵字：

彩妝, 美妝, 底妝, 飾底乳, 妝前乳, 校色, 修飾, 飾色
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