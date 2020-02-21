南韓小童星金智怜長大了！變身長腿美少女中學生

編輯／JJ 圖／翻攝自《來了！張寶利》、IG@kimjiyoung0708

在南韓，每年的戲劇出產量相當可觀，因此能夠培養出相當多出色演員，更有許多小童星童年便嚐到爆紅的滋味，還記得多年前《來了！張寶利》裡的女孩金智怜嗎？她還因這部戲獲得電視劇童星獎，而如今14歲的金智怜，竟已變成了亭亭玉立的可愛少女！

金智怜這幾年間也不斷有在出演新作品，像是《熔爐》中飾演孔劉的女兒素利、《雲畫的月光》中飾演洪樂溫的小時候，還有《馬成的喜悅》也相當受歡迎，只不過同時兼顧學生身份，作品數量並不多。

金智怜於西元2005年出生，現今已是14歲的中學生，今年就將滿15歲，童年時的嬰兒肥幾乎已消失無蹤，臉型改變了許多，且身高也長高非常多，體型十分修長，還擁有一雙纖細長腿，幾年之間便判若兩人！平時的模樣十分清新自然，稍微化妝打扮更是變身活脫脫一位小仙女。

小時候圓滾滾的大眼睛沒有改變，同樣散發活潑、可愛的氣息，卻更多了成熟與氣質，雖然有些網友認為，幾年之間改變如此巨大，且裝扮造型與化妝是否太過早熟，不過基於小童星的身份，不免會更在意自己的形象，女孩子愛漂亮是十分正常的，現在的模樣也相當受到觀眾喜愛。看著金智怜曾出演過的各部韓劇，不禁讓人有「吾家有女初長成」之感，相當期待金智怜未來更多的作品。

在 Instagram 查看這則貼文 김지영 Kim Ji Young（@kimjiyoung0708）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 31 日 上午 12:40 張貼

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