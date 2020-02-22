1.5萬元入手秀氣月亮珠寶　天天戴散發溫柔光

▲AHKAH以月亮為主題的twilight moon系列設計秀氣優雅。（圖／AHKAH提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

予人溫柔印象的月亮，成為日本輕珠寶品牌AHKAH的設計主題，推出靈感源自夕陽層疊於蔚藍天空並伴隨著月光景象的twilight moon系列，運用K金、珍珠母貝或美鑽，巧妙呈現月亮的各種變化，秀氣的款式不限場合，天天都能當幸運物戴著走，單價約15,000元起。

▲AHKAH tina moon 珍珠母貝項鍊（左）60,100元，tina moon單邊耳環41,600元。

▲AHKAH lunar eclipse珍珠母貝耳環（左）57,400元，crescent pearl station手鍊 21,400元。

AHKAH主打的twilight moon系列分為多個子系列，詮釋月亮陰晴圓圈的各種樣貌，當中tina moon系列以鑽石勾勒出彎月，搭配散發溫柔光澤的珍珠母貝，呈現26日的夜月；同樣運用珍珠母貝，也可表現月蝕模樣，lunar eclipse系列以垂墜設計讓珠寶隨著身體律動而擺動。

▲AHKAH lunar blink戒指（左）20,100元，lune carree 耳環24,800元。

lunar blink系列與lune carrée系列則運用鑽石排出月亮形狀，前者的鑽石如星座般點狀排列，後者則使用公主方鑽呈現罕見的藍月畫面；AHKAH另採用珍珠點綴crescent pearl系列，讓珍珠宛如投入彎月懷抱，小巧可愛。

▲AHKAH le coeur cascade diamond 耳環（左）35,200元，lunaire項鍊15,100元。

同集團的TASAKI則以星星為主角，創作abstract star系列珠寶，選用櫻花金勾勒出開放式的星星線條，分別有鑲鑽與內部點綴星星的款式戒指或耳環，風格有別於一般星月珠寶的優雅印象，更為大膽摩登。

▲TASAKI abstract star 珍珠櫻花金耳環（左）65,500 元，abstract star 鑽石櫻花金耳環189,000元。