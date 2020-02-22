皮膚科醫師點名「沐浴清潔」常見3大迷思　小心洗出敏感肌

▲肌膚越來越敏感？小心沐浴清潔時的NG動作是元兇。（圖／翻攝IG@heizlemakeup）

記者張毓容／台北報導

洗澡天天洗，但你知道你可能洗錯了嗎？根據調查有高達七成的台灣女生自認屬於敏弱肌體質，但皮膚科醫師蔡依倫指出，許多的敏弱肌現象都起因於錯誤的清潔觀念，過度清潔或選擇錯誤的洗沐產品，都會洗掉肌膚表面最天然的保護膜，反而洗出敏感肌！快來看看最常見的這3大NG沐浴行為，你是不是也全中了？

▲醫師提醒，肌膚保濕度夠，老廢角質會自動脫落。（圖／翻攝IG@loccitane_fr）



迷思1：使用磨砂膏肌膚才會柔嫩



不少女生為了追求肌膚平滑、柔嫩的感覺，喜歡使用含有磨砂顆粒的產品為肌膚「去」角質，但蔡依倫醫師表示，由於肌膚外層的角質層能夠減少水份蒸發、幫助皮膚保持濕潤，使用有磨砂顆粒的清潔產品很有可能造成過度清潔、進而破壞皮脂膜。

其實在肌膚保濕度足夠的情況下，老廢角質會自動脫落，所以日常沐浴時，透過浴室中的水蒸氣及溫和的沐浴用品，就能幫助老廢角質自動脫落，維持良好、健康的膚況。

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迷思2：高溫熱水沖洗才洗得乾淨



有些人洗澡習慣用溫度高一點的熱水，尤其在天氣寒冷的時候，覺得用熱水沖洗、而且要沖久一點才舒服，但這可是大大NG！蔡醫師提醒，洗澡水溫過高或洗澡時間過久很容易破壞皮脂膜，造成肌膚角質層含水量下降，甚至導致皮膚泛紅、脫屑。

建議洗澡時，水溫應該低於40度，時間盡量控制在15分鐘內，能有效避免洗後肌膚乾澀、搔癢等問題發生，同時可搭配擁有維他命B5等保濕成份的沐浴產品，更能深層滋潤肌膚、幫助維持良好膚況。

▲帶有香氛的沐浴產品要小心其中添加過多不必要成份，肌膚較敏感的人要避開。（圖／翻攝IG@hairrecipeau）



迷思3：帶有美白、香氛等功用的沐浴品好方便



市面上的沐浴產品百百種，除了基本清潔功能之外，也越來越多品牌推出附帶香氛或有美白效果等「多功能型」的產品。雖然對女生來說，清洗的同時還能得到額外效果，一舉兩得好省事，但蔡依倫醫師表示，香味太過濃郁的沐浴產品可能摻有香料、定香劑等不必要的成份，對肌膚較敏感的人而言並不合適。

建議選擇不含皂鹼、可鞏固肌膚屏障的pH5.5微酸性產品，不僅親膚性高，也比較能幫助皮膚處於穩定狀態。

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