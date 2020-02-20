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韓妞最愛「牛奶水」來了！保濕兼淨膚，膚色亮一階

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▲▼韓妞最愛「牛奶水」，保養超有感 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲韓妞清潔後一個步驟，打造乾淨好膚質。（圖／翻攝自IG/jessica.syj、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

韓妞間超夯的「牛奶水」保養風潮，現在吹來台灣！一瓶擁有雙重功能，溫和淨膚，促進老廢角質新陳代謝，接著再導入保濕成分使肌膚更水潤透亮。Kiehl’s攜手哈佛皮膚科權威研究團隊，以「牛奶淨膚」為靈感，推出全新牛奶淨膚濃縮活膚露。

▲▼韓妞最愛「牛奶水」，保養超有感 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

這瓶高機能化妝水，獨創雙層牛奶淨膚設計，上層富含高濃縮保濕精華，下層則注入獨家「溫和淨膚科技」，使用後肌膚細緻、保濕又透亮，保養更有感。

▲▼韓妞最愛「牛奶水」，保養超有感 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

獨特雙層質地完美結合兩種功效，同時達到調理淨和保濕潤澤效果。上層主要成分為杏仁精華萃取，滋潤度如牛奶一般絲滑柔順，可以深入肌底提供肌膚充分保濕。更添加高濃度的植萃精油，協助改善乾燥並強化肌膚屏障。

下層為獨家角質更新配方，能加速代謝老廢角質，全面淨膚並緊緻毛孔，使用後能改善粉刺，肌膚不再粗糙暗沉，使膚觸摸起來平滑細緻。

▲▼韓妞最愛「牛奶水」，保養超有感 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

透過「1搖2擦3輕拍」的簡單步驟，第一步「搖」─ 釋放出高濃度保養精華，使雙層精華完整融合；第二步「擦」─ 擦拭去除臉上老廢角質，細緻毛孔的效果肉眼就能看得見。第三步「輕拍」─ 最後輕輕拍打幫助保濕成分直達肌底，由內而外透出水潤光澤。

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關鍵字：

牛奶水, 高機能化妝水, Kiehl’s, 去角質, 溫和, 保濕
fashion.net

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