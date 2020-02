風.LUXURY／Swatch致敬經典007電影　連反派都入設計

▲向1962年《第七號情報員》(Dr. No)致敬腕錶,12 個時標全是諾博士的名字NO, 3,300元。(圖/Swatch提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

第25部詹姆斯龐德系列官方電影《007生死交戰》,將於4月8日上映,最後一次扮演「007」詹姆士龐德的男星丹尼爾克雷格(Daniel Craig),承襲自1995《黃金眼》以來的傳統,再度戴上瑞士名錶歐米茄(OMEGA)腕錶出生入死,而同集團的Swatch也搶搭這波熱潮,推出6款以007電影為靈感的腕錶系列,忠實的影迷輕鬆就能領略其中的經典元素。

▲1969年《女王密使》腕錶,當日期窗指向7、17,、27日 時,錶盤上都會顯示標誌性的 007 標誌,3,300元。

Swatch 6款007腕錶分別取材自6部經典龐德電影,包括由由史恩康納萊演出的1962年第一部007電影《第七號情報員》(Dr. No)、1969年《女王密使》(On Her Majesty’s Secret Service,)、1979年《太空城》(Moonraker )、1989年《殺人執照》(Licence To Kill)、1999年《007:縱橫天下》(The World Is Not Enough ),以及2006年《007首部曲:皇家夜總會》(Casino Royale)。

▲1989年《殺人執照》腕錶設計靈感來自反派的寵物鬣蜥,3,000元。

熟悉007電影的粉絲,肯定對Swatch此系列設計很有感,連反派都躍上腕錶,例如靈感源自《第七號情報員》腕錶的時標,全以劇中反派諾博士的名字NO顯示;《殺人執照》腕錶以搶眼的鬣蜥裝飾,則是來自反派的寵物。

▲1979年《太空城》腕錶(左起)3,300元,1999年《007:縱橫天下》腕錶赤紅色面盤呼應標誌性槍管3,300元,2006年《007首部曲:皇家夜總會》腕錶3,000元。

最能讓人一眼認出的設計,正是致敬2006年《007首部曲:皇家夜總會》的腕錶,當時首度扮演007的丹尼爾克雷格必須在一場緊張的賭局與反派一較高下,面盤因此以撲克牌花色裝飾,錶帶花俏的圖紋來自炫麗的片頭,戴上錶便能勾起對電影的回憶。Swatch透露,3月將推出第7款007錶,是最新電影《007生死交戰》服裝設計Suttirat Anne Larlarb參與設計的傑作。