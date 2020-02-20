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風.LUXURY／Swatch致敬經典007電影　連反派都入設計

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▲▼Swatch 007錶 。（圖／公關照）

▲向1962年《第七號情報員》（Dr. No）致敬腕錶，12 個時標全是諾博士的名字NO， 3,300元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

第25部詹姆斯龐德系列官方電影《007生死交戰》，將於4月8日上映，最後一次扮演「007」詹姆士龐德的男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig），承襲自1995《黃金眼》以來的傳統，再度戴上瑞士名錶歐米茄（OMEGA）腕錶出生入死，而同集團的Swatch也搶搭這波熱潮，推出6款以007電影為靈感的腕錶系列，忠實的影迷輕鬆就能領略其中的經典元素。

▲▼Swatch 007錶 。（圖／公關照）

▲1969年《女王密使》腕錶，當日期窗指向7、17,、27日 時，錶盤上都會顯示標誌性的 007 標誌，3,300元。

Swatch 6款007腕錶分別取材自6部經典龐德電影，包括由由史恩康納萊演出的1962年第一部007電影《第七號情報員》（Dr. No）、1969年《女王密使》（On Her Majesty’s Secret Service，）、1979年《太空城》（Moonraker ）、1989年《殺人執照》（Licence To Kill）、1999年《007：縱橫天下》（The World Is Not Enough ），以及2006年《007首部曲：皇家夜總會》（Casino Royale）。

▲▼Swatch 007錶 。（圖／公關照）

▲1989年《殺人執照》腕錶設計靈感來自反派的寵物鬣蜥，3,000元。

熟悉007電影的粉絲，肯定對Swatch此系列設計很有感，連反派都躍上腕錶，例如靈感源自《第七號情報員》腕錶的時標，全以劇中反派諾博士的名字NO顯示；《殺人執照》腕錶以搶眼的鬣蜥裝飾，則是來自反派的寵物。

▲▼Swatch 007錶 。（圖／公關照）▲▼Swatch 007錶 。（圖／公關照）▲▼Swatch 007錶 。（圖／公關照）

▲1979年《太空城》腕錶（左起）3,300元，1999年《007：縱橫天下》腕錶赤紅色面盤呼應標誌性槍管3,300元，2006年《007首部曲：皇家夜總會》腕錶3,000元。

最能讓人一眼認出的設計，正是致敬2006年《007首部曲：皇家夜總會》的腕錶，當時首度扮演007的丹尼爾克雷格必須在一場緊張的賭局與反派一較高下，面盤因此以撲克牌花色裝飾，錶帶花俏的圖紋來自炫麗的片頭，戴上錶便能勾起對電影的回憶。Swatch透露，3月將推出第7款007錶，是最新電影《007生死交戰》服裝設計Suttirat Anne Larlarb參與設計的傑作。

關鍵字：

Swatch, 007, 詹姆士龐德
fashion.net

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