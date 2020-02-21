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「蘭蔻極光水」未上市先轟動　一掃粗糙，堪稱最強磨皮神器

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▲▼「蘭蔻極光水」未上市先轟動。（圖／翻攝小紅書、品牌提供）

▲搖一搖中間的仙女棒會產生氣泡，讓人大開眼界。（圖／翻攝李佳琦、萌儿youm小紅書）

記者曾怡嘉 / 台北報導

蘭蔻2020年即將在３月推出，有磨皮神器之稱的極光水，以「97：3完美發光黃金比例」創造超保濕、極淨亮、更發光的完美效果，搭配專利「極光仙女棒」，每次使用時，一搖創造宛如氣泡水般的發光微泡，均勻混合瓶內雙層精華，抹上肌膚超有感。

儘管產品尚未上市，「極光水」已在IG、小紅書上已掀起討論，帶貨王美妝博主李佳琦在試用後不僅透過直播大推，甚至直言極光水好用到讓他從他牌知名精華水跳槽愛用蘭蔻極光水。

▲▼「蘭蔻極光水」未上市先轟動。（圖／翻攝小紅書、品牌提供）

▲李佳琦直播和大家分享愛用化妝水。（圖／翻攝自李佳琦小紅書）

李佳琦在直播中將極光水喻為「磨皮神器」，一掃肌膚粗糙顆粒感、暗沉無光感、毛孔粗大、肌膚乾荒等困擾！直播5分鐘隨即吸引15,000名網友下單購買。不僅適合全膚質，更是油痘肌的全新保養聖品。

▲▼「蘭蔻極光水」未上市先轟動。（圖／翻攝小紅書、品牌提供）

▲極光水VIP搶先體驗組，3,500元。

為了讓消費者搶先體驗極光水的發光效果，即日起於全台蘭蔻專櫃限量釋出「極光水VIP搶先體驗組」，凡購買一瓶《超極光活粹晶露150ml》即搭贈《超極光活粹晶露50ml》、《超未來肌因賦活露7ml》，尚未上市即可以6.5折佛心價購入。

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關鍵字：

蘭蔻, 極光水, 水油平衡, 仙女棒, 精華水, 高機能化妝水
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