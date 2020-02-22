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肌膚保濕開外掛！網推「解乾荒」聖品，用了超有感

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▲▼肌膚保濕開外掛！網推「解乾荒」保養 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲保濕是美肌之本，後續亮白、抗老才有意義。（圖／翻攝自IG/aoihamada、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

根據2019女性肌膚保養觀念及習慣調查顯示，在每人平均擁有5-9罐的保養品當中，每日會使用到的保濕類保養品就佔3種以上，但即便如此，還是有近9成的消費者對於保濕效果不滿意，覺得怎麼擦都還是無法達到預期的滋潤效果，只好不斷尋找下一個保養品。


▲▼肌膚保濕開外掛！網推「解乾荒」保養 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲許多女生會用濕敷來增加肌膚保水度。

「保濕」可以為肌膚形成屏障、增強防禦力，還原肌膚該有的活力，之後美白、抗皺保養才能有加乘效果。肌膚一旦缺水，不僅會讓肌膚表面粗糙乾裂、暗沉、膚色不佳，更可能讓肌膚產生緊繃感、脫皮等敏感問題，甚至是產生細紋。

法國醫美品牌貝膚代碼發現，僅有補水、鎖水是不夠的，因為正常肌膚的表皮層含水量由內而外遞減，肌膚更需要的是將底層的水分運輸到表層，水分的循環作用才能有效維持健康肌膚的保濕度。

▲▼肌膚保濕開外掛！網推「解乾荒」保養 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲貝膚黛瑪 保濕水潤精華，40ml，1,200元。

▲▼肌膚保濕開外掛！網推「解乾荒」保養 。（圖／品牌提供）

▲COVERMARK 肌活修護前導精萃，40ml，2,600元。

▲▼肌膚保濕開外掛！網推「解乾荒」保養 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲IPSA 淨化歸0前導精萃，50ml，3,000元。

▲▼肌膚保濕開外掛！網推「解乾荒」保養 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲DARPHIN 全效舒緩精華液，30ml，2,500元。

▲▼肌膚保濕開外掛！網推「解乾荒」保養 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Neogence 玻尿酸保濕滲透乳液，50ml，850元。

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關鍵字：

保濕, 保養, 補水, 鎖水, 造水
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