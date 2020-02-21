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Moncler超狂聯名連發！藤原浩Chuck 70有新色、RIMOWA跑馬燈行李箱夠閃

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編輯／Duke

廣邀全球知名設計師與創意單位的Moncler Genius（天才計劃），於日前登場的米蘭時裝周大放異彩，不但帶來與藤原浩、Converse共同設計的Chuck 70，近日還透過Rimowa執行長Alexandre Arnault公開雙方的聯名系列，並以經典的Rimowa行李箱設計為靈感，推出有如鏡面般光澤的「REFLECTION」系列。

▲Moncler聯名。（圖／翻攝自IG@moncler、@fujiwarahiroshi、@alexandrearnault、Rimowa）

▲Moncler邀請藤原浩與Rimowa共同打造聯名系列。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、@alexandrearnault）

根據Moncler發布的資訊，Moncler X 藤原浩 X Converse三方聯名出自Moncler Genius 7 Moncler Fragment Hiroshi Fujiwara系列，發售的單品除了服飾與配件外，還有黑白兩色的Chuck 70。雖然官方沒有釋出太多照片，但側邊的矩形縫線、字樣以及鞋後跟的Moncler Logo和「閃電」標誌等細節，將會成為聯名系列的設計重點。

▲Moncler聯名。（圖／翻攝自IG@moncler、@fujiwarahiroshi、@alexandrearnault、Rimowa）

▲Moncler聯名。（圖／翻攝自IG@moncler、@fujiwarahiroshi、@alexandrearnault、Rimowa）

▲推出黑白兩色的Chuck 70。（圖／翻攝自IG@moncler、@fujiwarahiroshi）

擁有超過120年歷史的Rimowa，此次作為Moncler Genius的一員，將會帶來最前衛的設計。雙方共同打造的REFLECTION系列，受到經典的Rimowa行李箱啟發，其鏡面般的外觀設計，映照著Rimowa鋁製外殼以及Moncler標誌性的亮面羽絨衣。另外，該系列還提供LED螢幕訂製服務，而跑馬燈的文字為手動輸入，可以根據自身喜好於應用程式中進行更改。

▲Moncler聯名。（圖／翻攝自IG@moncler、@fujiwarahiroshi、@alexandrearnault、Rimowa）

▲其鏡面般的外觀設計，映照著Rimowa鋁製外殼以及Moncler標誌性的亮面羽絨衣。（圖／翻攝自Rimowa）

▲Moncler聯名。（圖／翻攝自IG@moncler、@fujiwarahiroshi、@alexandrearnault、Rimowa）

▲該系列提供螢幕訂製服務，可於應用程式中手動輸入文字。（圖／翻攝自Rimowa）

Moncler攜手Rimowa打造的REFLECTION系列，預計將於今年6月在Moncler、Rimowa專賣店以及Rimowa官網限量發售。至於Moncler X 藤原浩 X Converse三方聯名，目前官方沒有透露發售消息，有興趣的朋友，近期不妨多多關注藤原浩IG或是官方粉絲專頁的消息喔！

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關鍵字：

MonclerGenius, 米蘭時裝周, 藤原浩, Converse, Chuck70, Rimowa, 行李箱, 閃電, 羽絨衣, LED螢幕
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