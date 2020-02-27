擁抱多元膚色　5個最紅的黑人模特兒你必須認識

2019年英國時尚大獎（British Fashion Awards）年度模特兒大獎由19歲的Adut Akech所拿下，正式宣告時尚圈不再是白種人一言堂。過去這10年間，愈來愈多設計師逐漸背離「只用白種人的潛規則」開始擁抱自然美和多樣性，並選用不同膚色、種族的模特兒走秀。這不僅是一種趨勢，而是因為年輕一代渴求「真正」的改變，就讓儂編帶你認識5位正在崛起的黑人模特兒。



Adut Akech

鵝蛋臉、豐唇、門牙縫和一頭俐落短髮，都是2019年度模特兒Adut Akech身上特有的印記，出生於南蘇丹難民營，6歲移民至澳洲，11歲開始接觸模特兒工作，渾身散發著一股彝族風采吸引無數時裝設計師。

19歲就走遍Dior、Prada、Valentino等無數精品大牌的秀，是第二位穿上香奈兒高級訂製新娘禮服的黑人模特兒，更是Anthony Vaccarello接掌Saint Laurent後的御用模特兒，成名後也積極與聯合國難民署（UN Refugee Agency）合作，為全球各地的難民發聲。



Adesuwa Aighewi

當年拋下NASA實習機會投入模特兒事業，留著一頭黑人髒辮的奈及利亞、中國和泰國三國混血模特兒Adesuwa Aighewi，曾被公司警告「如果不剪頭髮會接不到工作」，但事實證明她不但得到Coach開秀邀約，還前進Miu Miu和 Bottega Veneta秀場。

憑藉叛逆氣息立足時尚界。她既是模特兒、電影製片人、作家，也是個超級學霸，即使身處在忙碌的時尚圈，依舊努力地做著自己有興趣的事，將非洲工藝與西方設計師串聯起來，投入文化推廣工作。



Sabah Koj

蘇丹難民出身的Sabah Koj曾因為「膚色太黑」被無數經紀公司拒絕，不光彩的人生起點和種族歧視並沒有讓她停下腳步，為了完成夢想他比別人更努力，許多和Sabah Koj共事過的人都稱讚她「溫暖善良、謙卑有禮」。

正因為這些付出，讓她成為第一位在澳洲時裝周開秀的黑人模特兒，拿下Armani，Miu Miu、Balmain、Valentino大秀，被Model.com評選為2019年最受期待新銳模特之一。不滿足於現狀，未來除了模特兒工作，她希望能成為一位演說家鼓舞更多年輕女孩。



Anok Yai

2017年一張在霍德華大學（Howard University）大學返校派對上被攝影師Steve Hall 不小心捕捉到的照片，讓 Anok Yai一夜成名，爆紅後被知名模特兒經紀公司Next Models網羅正式出道。過去完全沒有模特兒經驗的她，在短短3年就走遍無數大秀。

Anok Yai成為繼黑珍珠（Naomi Campbell ）之後，20年來首個為Prada開秀的黑人模特。為了完成學醫救人的夢想，目前她將暫時將模特兒事業擱置，前往普利茅斯州立大學（Plymouth State University）修讀生物化學。



Nyakim Gatwech

即使同樣有著黝黑皮膚，每位非裔模特兒的膚色還是略有不同，被稱之為黑暗女王（Queen of dark)的Nyakim Gatwech，過去曾因為極黑膚色被計程車司機調侃：「要不要考慮把膚色漂白？」這令人啞口無言的歧視，曾讓她陷入人生低谷。

Nyakim Gatwech不諱言自己曾想過要漂白，但如今憑著自己的優勢，成為時尚圈炙手可熱的模特兒，更時常在IG上為非裔種族發聲：「不要讓美國的標準去傷害非洲的心靈，熱愛自己擁有的一切，無論你是什麼的膚色！」

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路



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