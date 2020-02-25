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自然感唇色是「偽素顏」關鍵！韓國美妝YouTuber激推4支必備口紅

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每次去逛藥妝店，儂編都會在裡頭迷失自我，不僅是國外品牌，台灣本土品牌最近也推出非常多的美妝好物，尤其是唇彩類的產品，競爭相當激烈！想當然身在「美妝大國」韓國更是讓人荷包空空，每次旅遊非得包個好幾色回家才甘願，然而，哪些唇彩值得買？那可得就看看YouTuber推薦的MLBB色唇彩啦！

《ROMAND》

Juicy lasting tint #06 figfig

▲▼ 素顏時還是要來隻MLBB唇彩！韓國美妝YouTuber推薦4隻化妝包必備的唇彩 。（圖／Bella儂儂提供）

不要以為近幾年開始流行奶茶色唇膏、紅酒色系唇，像是自己唇部色彩透出的MLBB色系就不紅了。水潤版的《ROMAND》唇彩是韓國銷量非常高的唇部產品之一，因為質地水潤、好上色，而且顯色度也很高，再加上唇彩的顏色都很適合亞洲人，因此受到不少韓妞的喜愛。而YouTuber推薦的唇彩色號則是#06 figfig，一樣屬於MLBB色，薄擦能夠增加好氣色，厚塗則是顯得比較有氣勢。

《3CE》

velvet lip tint #going right

▲▼ 素顏時還是要來隻MLBB唇彩！韓國美妝YouTuber推薦4隻化妝包必備的唇彩 。（圖／Bella儂儂提供）

這隻儂編自己也有收藏，對於平常喜歡淡妝的女孩來說非常適合，因為顏色比較自然，所以就算素顏擦也不會顯得太過突兀。本身屬於霧面質地，塗在嘴唇上的感覺就如同奶油般，不會給予唇部太多的負擔。而這款非常適合膚色偏暖色調的女生，擦起來反而有顯白的感覺呢！

《YSL》

時尚印記絲絨唇露 #5

▲▼ 素顏時還是要來隻MLBB唇彩！韓國美妝YouTuber推薦4隻化妝包必備的唇彩 。（圖／Bella儂儂提供）

一樣屬於MLBB色，但相較前面的唇彩，這款則是偏紫玫瑰色，整體顏色帶紫紅感，比較適合冷色調的肌膚，充滿了神秘感，很適合秋冬配合妝容。這款一樣屬於霧面質地，擦起來卻不會太過乾躁。最特別的就是在於刷頭為方形，能夠利用扁平的刷頭來描繪唇形，讓唇形更完美。這隻《YSL》真的是懶得想要擦什麼色唇膏時最好的夥伴。

《Milimage》

water rising tint #wild berry

▲▼ 素顏時還是要來隻MLBB唇彩！韓國美妝YouTuber推薦4隻化妝包必備的唇彩 。（圖／Bella儂儂提供）

跟上一款YSL的時尚印記絲絨唇露 #5非常相似，一樣都是以紫紅感的顏色為主，不過《Milimage》 water rising tint 是以水潤感為主，因此整體的亮度會比較高一些，對於喜歡妝容更加有氣勢的人來說非常適合。另外以價格來說，此款的價格大約是台幣320元左右，價格比較平易近人。

最後大家如果有興趣可以點進去看看韓國之YouTuber Saerom Min的MLBB色唇彩推薦，除了有上述的唇彩試色之外，也能讓你知道有那些專櫃相似色，省錢直接買到夢想中的唇彩啦！只不過一定要小心荷包，因為裡面的唇彩顏色都超燒，一不小心就會忍不住入手個好幾隻，到時候荷包一定會縮水，可真的不能怪別人啊XDD

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@qinqin.store_、@shanas_shop、@madameduu、@rimi_channel、@nana7_1109、3CE官網、YouTube@Youtuber Saerom Min개코의 오픈스튜디오、Milimage官網

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美妝, 唇彩, MLBB, 韓國, YouTuber
fashion.net

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