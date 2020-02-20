卡爾拉格斐的寵貓Choupette在哪？　繼續巴黎貴氣生活、還開生日趴

▲Karl Lagerfeld（右）生前與最寵愛貓咪Choupette合影。（圖／翻攝choupetteofficiel IG）

記者陳雅韻／綜合報導

「時尚老佛爺｣卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）逝世一周年，他生前最寵愛的貓咪Choupette專屬IG帳號，發出他們的合影並發文懷念他。外界好奇Choupette在卡爾拉格斐過世後的生活，以及是否真正繼承卡爾高達62億遺產？答案是牠與保母在巴黎過著快樂的生活，至於房產仍未有定論，據外電報導，卡爾團隊對此議題保持沉默。

▲Choupette在卡爾拉格斐的書堆中玩捉迷藏。（圖／翻攝choupetteofficiel IG）

2011年8月15日誕生的Choupette，是藍眼的柏曼貓，最初是名模Baptiste Giabiconi的寵物，因旅行託卡爾拉格斐照顧2周，沒料到再也無法分開，卡爾將貓咪留下，成為他晚年的最大安慰，雇了2位保母照顧Choupette、帶牠搭乘私人飛機，也請專人經營Choupette專屬IG帳號，極盡寵溺。

▲Choupette熟睡的模樣可愛極了。（圖／翻攝choupetteofficiel IG）

卡爾拉格斐過世一年後，仍不時有顧客到同名品牌Karl Lagerfeld的巴黎店上詢問Choupette的近況，甚至表達想領養的意願。根據Karl Lagerfeld公關團隊表示，Choupette與卡爾生前的管家Françoise Caçote一起在巴黎生活，牠的狀態極好，被愛包圍著，去年夏天還為牠舉辦慶生會呢！

▲Choupette替品牌Karl Lagerfeld與羊毛協會合作的限量組合宣傳。（圖／翻攝choupetteofficiel IG）

Choupette偶爾仍會去卡爾拉格斐生前的工作室或品牌轉一轉，不時也會擔任小模特兒替同名品牌Karl Lagerfeld宣傳，例如日前品牌與羊毛協會合作推出的Knit Karl限量組合影，吸引時尚迷目光。