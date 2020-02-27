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可可油、乳木果油功能大不同！針對膚質對症下藥，修護保養才有效

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▲▼ 可可油、乳木果油誰修護力更好？敏感肌、乾澀身體乳怎麼選？這篇一次解答！ 。（圖／Bella儂儂提供）

換季肌膚總是狀況連連，乾澀、敏感甚至暗沉通通找上門 ~但除了臉部保養品，居家身體乳到底該怎麼挑才能真正對症下藥？隱藏在成分中的可可油竟比常見乳木果油的修護力更好？敏感肌、乾澀老化身體乳應該這樣選！挑對成分連膚況都能回春！

可可油比乳木果油的修護力更好？

▲▼ 可可油、乳木果油誰修護力更好？敏感肌、乾澀身體乳怎麼選？這篇一次解答！ 。（圖／Bella儂儂提供）

近年許多保養品牌開始注重天然成分，並將同樣取之於自然的可可油與乳木果油成分融入保養、護膚品中，但這兩項被美容專家們稱之為最好的天然潤膚劑的保濕成分，到底哪一個勝出？哪一個又最能貼近肌膚狀況？其實，以乳木果樹果實取出的乳木果油與可可油雖然都有很好的滋潤力與修護力，但最大的差別，是可可油中的可可多酚延緩老化、修護敏感膚況的效能比乳木果油更顯著！想趁換季找回肌膚彈性，成分的挑選應該這樣對症下藥。

乾肌、敏感肌選擇大不同！

▲▼ 可可油、乳木果油誰修護力更好？敏感肌、乾澀身體乳怎麼選？這篇一次解答！ 。（圖／Bella儂儂提供）

說實在的，可可油與乳木果油在功效與好處上其實不分高下，可可油中的可可多酚可以抗老、有效舒緩受損肌膚，至於乳木果油則能快速對抗曬斑與乾澀角質，達到深層潤澤的效果，同樣身為天然油脂的兩者，雖然調性雷同、平分秋色，但針對不同膚質與用法還是能篩選出最適合你的品項！其中乳木果油的吸收力與滋潤力較好，適合皮膚極為乾澀的人做選用，至於可可油雖然也有足夠的保濕力，但著重於深層修護的它用在敏感肌膚或受損肌膚效果會更好喔！

不同膚況應該對症下藥

可可油

▲▼ 可可油、乳木果油誰修護力更好？敏感肌、乾澀身體乳怎麼選？這篇一次解答！ 。（圖／Bella儂儂提供）

首先來說說大家較不熟悉的可可油，可可油顧名思義是從可可豆中提取的天然脂肪，通常用於護膚品、身體油、唇彩與肥皂中。而你我都知道，可可豆中的豐富可可多酚與抗氧化成分可以幫助身體調節三高問題，然而用在肌膚上也有同樣的效力！除了基本的保濕滋潤，針對敏感肌膚、受損帶有傷疤的皮膚，甚至步入老化，開始暗沉乾澀的疲勞肌都有不錯的修護效果，不只如此，強調修護力的它，也是很好的肌膚天然抗老配方呢！

乳木果油

▲▼ 可可油、乳木果油誰修護力更好？敏感肌、乾澀身體乳怎麼選？這篇一次解答！ 。（圖／Bella儂儂提供）

而近年被稱之為肌膚黃金的乳木果油，溫和高保濕力的質地被廣泛用在各類彩妝、保養品中，不過就像前面所提及的，乳木果油的吸收力與滋潤效果比可可油更好，而裡頭富含的維生素A更能快速修護乾澀死皮與凍傷、脆弱肌膚與毛躁的秀髮，是一款堪稱萬用的天然油脂！雖然可可油與乳木果油的好處不相上下，但倘若你是肌膚極為乾燥，且有死皮、角質瘡等困擾的女孩，建議選擇乳木果油的產品效果會更好！

溫和不刺激身體乳推薦
▲▼ 可可油、乳木果油誰修護力更好？敏感肌、乾澀身體乳怎麼選？這篇一次解答！ 。（圖／Bella儂儂提供）

▲《L'Occitane》夢想乳油木保濕身體霜（限量）/《Sahne》紗奈潤澤乳霜/《REN》摩洛哥玫瑰身體禮盒-玫瑰海星/《Aesop》堅毅辛香身體乳霜

不論是乳木果油還是可可油，最重要的還是塗抹的次數與產品的選擇，以天然無添加的品項為首要原則，在換季時也可以將清爽型與乳霜型產品交替使用，依照儂編的使用經驗來觀察，兩種質地與成分的潤膚乳交換用，還能讓保濕修飾力更加乘呢！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

保濕, 肌膚保養, 換季保養, 身體乳, 敏感肌
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