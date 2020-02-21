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UNIQLO U系列春夏新品今日開賣　本季必敗款、細節開箱搶先看！

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▲UNIQLO 2020春夏 U系列男女裝開箱。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

日本快時尚品牌UNIQLO 所推出的U系列，因簡約、設計感的剪裁與舒適材質特別受到民眾喜愛，而今年U系列2020春夏款式於今日（2／21）同步日本正式上線。無論是時下流行的POLO衫款式、休閒西裝外套與實穿又方便的洋裝，都相當值得入手，以下就來看看本季有哪些必敗單品：

藝術總監Christophe Lemaire與其領軍的巴黎研發中心團隊傾心打造，運用創新材質結合時尚廓型，設計出簡約更顯不凡的風格單品，讓高品質的經典服裝融入日常生活。本季更著重於服裝的機能性與細節，結合AIRism等材質，讓時尚兼顧舒適，且在色彩上探索全新色系，讓日常穿搭能更活力。

▲UNIQLO U系列。（圖／品牌提供）

《女裝》

於本季U系列，能夠發現許多POLO領款式上衣，呼應時下南韓、日本女孩流行的款式，獨具設計感不流於俗，適合春夏的薄透材質十分親膚，舒適又柔軟，且從上方開箱影片中可以看到每款都十分修身！

▲UNIQLO 2020春夏Ｕ系列。（圖／記者王則絲攝）

▲UNIQLO 2020春夏Ｕ系列。（圖／記者王則絲攝）

▲針織POLO領毛衣NT＄990、POLO衫NT＄790。（圖／記者王則絲攝）

透膚鈕扣領襯衫採用清涼材質，內搭一件小可愛、背心，就能輕鬆展現氣質女人味。

▲UNIQLO 2020春夏Ｕ系列。（圖／記者王則絲攝）

▲鈕扣領襯衫NT＄990。（圖／記者王則絲攝）

▲UNIQLO U系列。（圖／品牌提供）

而女孩們最喜歡的洋裝款式，本季U系列也有相當多選擇，不用多加思考，一件套上就能輕鬆出門，設計洋裝（上圖左，NT＄1,990）加入腰帶設計，更加優雅；而簡單的圓領T恤式洋裝有多色可挑選，則會成為日常最實穿的第一名。

西裝外套搭配寬版斜紋休閒褲的成套穿搭，選用Uniqlo U系列經典的JERSEY材質，柔軟舒適之外更塑造流暢且精緻的輪廓，優雅詮釋了來自旅行外出服的靈感。

▲UNIQLO 2020春夏Ｕ系列。（圖／記者王則絲攝）

▲UNIQLO 2020春夏Ｕ系列。（圖／記者王則絲攝）

▲圓領T恤式洋裝NT＄790、西裝外套NT＄2,990。（圖／記者王則絲攝）

▲UNIQLO U系列。（圖／品牌提供）

▲寬版圓領T恤NT＄590。

《男裝》

男裝的部分本季以極具機能性的復古工裝與軍裝為靈感，精心重塑剪裁、廓型外觀、布料等細節，結合流行趨勢，打造出兼具機能與時尚的經典風格，在實用與風格之間達到完美平衡。

其中針織POLO衫的設計與女裝款式有異曲同工之妙，柔軟的針織穿起來十分休閒，喜歡寬鬆垂墜感的女生，其實也能夠選擇此款男裝的小Size。本季外套商品中，能發現許多復古工裝、街頭元素，在鈕扣、車線與口袋設計部分都有滿滿的細節，是男生們日常絕對必備的單品之一。

▲UNIQLO U系列。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 2020春夏Ｕ系列。（圖／記者王則絲攝）

▲UNIQLO 2020春夏Ｕ系列。（圖／記者王則絲攝）

▲針織POLO衫NT＄990、工作外套NT＄2,490、哈靈頓外套NT＄2,490。（圖／記者王則絲攝）

另外，本季U系列的配件部分同樣是走實用路線，腰包用於日常很好搭配，裝得下手機、鑰匙、錢包且綽綽有餘，方便又簡單；2WAY包包容量超寬敞，特別適合男生，在工作、旅行等場合都能派上用場。

▲UNIQLO 2020春夏Ｕ系列。（圖／記者王則絲攝）

▲BLOCKTECH腰包NT＄790、2WAY包包NT＄1,490、涼鞋NT＄1,990。 （圖／記者王則絲攝）

20SS Uniqlo U特輯頁面：www.uniqlo.com/UniqloU

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關鍵字：

UNIQLO, U系列, 春夏, 女裝, 男裝, 穿搭, POLO衫
fashion.net

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