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鬥雞眼、滿臉雀斑也能當模特兒！顛覆審美觀的5位時尚紅人

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醜小鴨變天鵝的故事告訴我們，即使不被世俗價值認可，也不要隱藏自己與生俱來的不同。如今這個勵志的故事，正在高其蓁（Tin Gao）、Brunette Moffy、Meava Gianni Marshall、Baby Uli，這些被稱之為「非主流模特兒（Anti-model）」身上真實上演，她們打破既定審美的框框，證明即使沒有精緻漂亮的臉蛋，也可以在時尚圈發光發熱！

高其蓁

▲▼ Model卻滿臉雀斑、寬臉塌鼻、鬥雞眼？這4個時尚醜小鴨讓「非典型模特兒」紅遍全球！ 。（圖／Bella儂儂提供）

出生於上海的20歲女孩高其蓁有著細長丹鳳眼、扁平鼻樑，原本只是個在英國倫敦時裝學院（London College of Fashion）就讀織品設計的大學生，卻因為辨識度極高、帶有東方特色的面貌而一夜爆紅。更被時尚雜誌邀訪，並在文中大讚其外貌「獨具吸引力」、「顛覆世俗規範」。哪怕排山倒海的關注和評論，她仍不斷在Instagram上分享自己的作品，對於負面評價給予正面回應，自信地告訴世人：「非主流一詞或許被視為負面，但我把它視為一種讚美！」

Brunette Moffy

▲▼ Model卻滿臉雀斑、寬臉塌鼻、鬥雞眼？這4個時尚醜小鴨讓「非典型模特兒」紅遍全球！ 。（圖／Bella儂儂提供）

過去只承認「白、高、瘦」的時尚圈，多年來背負著窄化當代審美的原罪，但在非典型模特兒的加入後，逐漸開始接受「生而為人的所有不完美」。像是天生帶著一雙祖母綠鬥雞眼的Brunette Moffy，從來沒想過她從小感到自卑的基因缺陷，竟是讓她順利被簽進Kate Moss前經紀公司Storm Models Agency的原因，並憑藉獨特的外型在2019年被KENZO、Chantelle、Adidas Originals等品牌相中拍攝廣告大片。

Maeva Giani Marshall

▲▼ Model卻滿臉雀斑、寬臉塌鼻、鬥雞眼？這4個時尚醜小鴨讓「非典型模特兒」紅遍全球！ 。（圖／Bella儂儂提供）

繼白斑模特之後，最近時尚圈多了一位滿臉雀斑的女孩Maeva Giani Marshall。她的雀斑並非與生俱來，而是在20歲那年突然中風導致肝臟和腎臟出現問題，在藥物的副作用下導致黑色素沈澱，使得Maeva Giani Marshall臉上出現一大片深褐色雀斑。但她並沒有因此感到自卑，反而憑藉這個特色，在美女如雲的時尚圈脫穎而出。雖然還沒正式登上一線精品主秀，但已開始在2020春夏秀場上展露頭角，算是後勢看漲的非典型模特兒之一。

Baby Uli

▲▼ Model卻滿臉雀斑、寬臉塌鼻、鬥雞眼？這4個時尚醜小鴨讓「非典型模特兒」紅遍全球！ 。（圖／Bella儂儂提供）

來自烏克蘭的10歲小女孩Baby Uli，光從模特兒卡上的特徵介紹：「塌鼻、厚唇、眉毛稀少、眼睛浮腫」就知道她有多麼與眾不同。縱使沒有精緻五官和完美臉型，但獨特的臉龐、澄澈的藍眼和天真可愛的個性卻讓人想不愛上她都難。有些人會質疑年紀這麼小就被推到聚光燈之下是否恰當？但其實從Instagram上不定期釋出的照片來看，儂編反而慶幸Baby Uli在被世俗審美荼毒之前，就知道了自己與生俱來的美！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

模特兒, 非典型, 超模, 做自己, 勵志
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