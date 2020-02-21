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2020彩妝趨勢看這篇！金屬光改走暖色調，透明系花瓣妝春天最應景

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▲▼ 2020彩妝趨勢！深色眼影out、亮片、粉彩變成主角？掌握這4點化身透明系女神 。（圖／Bella儂儂提供）

春天的繁花勝景總是讓你默默成為配角嗎？2020彩妝趨勢看這篇！今年不只要將春季的美景盡收妝容下，更要多加一點點甜味來調配！深色眼影Out、亮片、粉彩變成主角？今年掌握這四大妝容重點，不當小野貓，化身透明系女神狠狠抓住男人的心吧！

趨勢一 : 暖系流沙金屬光

▲▼ 2020彩妝趨勢！深色眼影out、亮片、粉彩變成主角？掌握這4點化身透明系女神 。（圖／Bella儂儂提供）

說到透明系女神，腦中最直接浮現兩大特點！眼妝不能重、底妝要輕透，甚至今年最關鍵的，是肌膚一定要閃出金屬光！過往只有在歐美系妝容中才會見到的高強度高光，今年更用在了眼影、唇妝甚至底妝的打底中 ~ 冷調獨角獸光已經過時，2020在金屬色彩妝的選擇上一定要多一點暖調！香檳金色的珠光刷上雙頰與眼皮，微微透出的水光妝感還能讓五官更澎潤年輕。

搭配產品

▲▼ 2020彩妝趨勢！深色眼影out、亮片、粉彩變成主角？掌握這4點化身透明系女神 。（圖／Bella儂儂提供）

▲《Bobbi Brown》金緻美肌粉-幸運開光限量版 #Sunset Glow，NT$1,850。《RMK》經典輕潤口紅-潤采 #153，8g，NT$1,350。《Chanel》玫瑰沙漠亮采盤（限量），NT$2,150。《Sisley》植物光感保養眼影 #40炫彩珍珠，1.5g，$1,500。

然而在彩妝的選擇上，首要原則一定要避開粗大亮片與鑽石碎粉感的產品，今年走的金屬光不能高調，而是要沉穩、有點亮卻又看不出破綻的感覺！在頰彩上可以選擇帶點粉膚色的暖調亮粉餅，細緻的粉質刷上雙頰還能營造天生麗質的透亮膚況，至於彩妝方面可以利用暖金色或香檳金搭配基本大地色眼影、紅唇妝作點綴，也能創造不同層次的立體感喔。

趨勢二 : 棉花糖系粉彩

▲▼ 2020彩妝趨勢！深色眼影out、亮片、粉彩變成主角？掌握這4點化身透明系女神 。（圖／Bella儂儂提供）

春天的百花勝景讓人陶醉，迎接春天最應景的妝容，當然就是綿綿宛如棉花糖的馬卡龍色系！不過仔細瞧，今年的粉彩妝感別於過往，色澤沒那麼飽和也沒那麼難駕馭，反而每一款彩漾中都添加了些許灰藍調！粉粉柔柔的妝感不論是用在眼妝還是唇彩上，都不會過於搶眼難搭配，只要配上一個豆沙裸唇妝，絕對是男人們眼中好女孩的完美範本！

搭配產品

▲▼ 2020彩妝趨勢！深色眼影out、亮片、粉彩變成主角？掌握這4點化身透明系女神 。（圖／Bella儂儂提供）

▲《Suqqu 》2020春妝 晶采艷光眼彩蜜 #108光極色（限定），NT$1,400。《Nyx》同色時尚眼頰調色盤 #02橘橙珊瑚，6x1.4g，NT$800。《Dior》經典五色眼影-霓幻樂光限量版 #167，NT$2,550。《Guerlain》幻彩流星蜜粉球-金燦紅緋限量版，25g，NT$2,480。《Paul & Joe》西洋橘保濕唇膏 #313糖漬玫瑰Antique Box，NT$650。《Anna Sui》紫夜之花限量頰彩2色，NT$750。

看到粉粉嫩嫩的配色總會讓人卻步，害怕粉色眼影顯黑，粉藍粉紫的妝容一畫上就嚇跑心上人 ~ ( 掩面 ) 其實啊，今年在粉彩妝容的運用上沒那麼多技巧！可以將亮彩眼影作為妝容主角，搭配一個百搭玫瑰唇色，一點點的粉潤頰彩做呼應，既討喜又不浮誇 ~ 不過在使用粉彩彩妝時，切記不要畫的太完整！眼影挑兩色作堆疊即可，並搭配指腹推抹自然暈染，才不會給人唱歌仔戲的感覺！

趨勢三 : 果凍蜜糖唇妝

▲▼ 2020彩妝趨勢！深色眼影out、亮片、粉彩變成主角？掌握這4點化身透明系女神 。（圖／Bella儂儂提供）

今年的蜜糖唇妝真的太深得儂編心！尤其是四季唇況乾澀的薄唇女孩更要筆記！今年除了萬年不敗的絲絨半霧面唇妝是主流，春夏想多點少女元氣，也可以試試替唇妝披上一層薄薄糖衣 ~ 將水光點綴唇間，不論是帶點紅潤的玫瑰色，又或者甜甜的櫻花粉，油油亮亮的色澤彷彿賦予唇部新生命，想要多點變化的女孩，也可以將霧面唇彩與水感唇彩作堆疊，帶點漸層的花瓣妝感更顯氣色呢 ~

搭配產品

▲▼ 2020彩妝趨勢！深色眼影out、亮片、粉彩變成主角？掌握這4點化身透明系女神 。（圖／Bella儂儂提供）

▲《Celvoke》玩色煥彩彩妝霜 #EX11，NT$1,050。《Nars》激情過後嫩唇膏-流金緋紅版 #Nuits De Chine，NT$950。《YSL》情挑誘光水唇膏 #103巴黎之吻Rose Parisenne Cat，NT$1,300。《Clé de Peau Beauté》奢華訂製粉漾潤唇膏 #01玫瑰花苞粉，2.8g，NT$1,300。《Dior》癮誘粉漾潤唇釉 #007，NT$1,200。

水感唇膏排排站出來，不得不說，每個顏色都太誘人了啦！今年的潤彩唇膏別於過往僅僅強調滋潤與潤色效果，而是將珍珠光融入膏體，粉潤的色澤抹上唇部，宛如糖粉般的珠光還能讓唇妝質感再提升！至於妝容的搭配上，其實也沒什麼要領，簡單的裸肌打底配上水感唇，不管你是要見家長還是約會，絕對百戰百勝！

趨勢四 : 純淨太妃糖裸肌

▲▼ 2020彩妝趨勢！深色眼影out、亮片、粉彩變成主角？掌握這4點化身透明系女神 。（圖／Bella儂儂提供）

近兩年裸妝當道，不論是秀場又或者影視圈的紅毯造型，都可以看到女性在妝容上的突破，去除繁瑣的眼影與彩妝公式，僅僅以一條黑眼線與裸唇襯托女性的自然美，不過這看似簡單的妝容，畫起來其實比一般彩妝更講究！首先最重要的就是底妝一定要清透零粉感，若有似無的遮瑕力才能帶出自然好膚質，接著眉妝與修容更是核心要素！雖說是裸妝，但眉妝一定要大器，而輕薄的修容還能雕出五官的立體度，不說還以為天生零死角呢！

搭配產品

▲▼ 2020彩妝趨勢！深色眼影out、亮片、粉彩變成主角？掌握這4點化身透明系女神 。（圖／Bella儂儂提供）

▲《Shiseido》超進化光感氣墊SPF23，13g，NT$1,750。《Three》魅光極線抗暈眼線液筆 #01，NT$1,250。《Chanel》超炫耀的極致絲絨唇膏 #132喀什米爾，3.5g，NT$1,280。《Estée Lauder》粉保濕訂製粉底精華，NT$2,050。《Anna Sui》狠黑心捲翹長睫毛膏Mascara，NT$900。

當然了，想要擁有清透零粉感的肌底，具有保濕力的底妝產品就是你的首要選擇，用量不用多薄薄一層即可，才不會一到下午就脫妝破功！至於最重要的眼神部分，絕對不能畫又粗又黑的貓眼，而是利用細緻眼線刷頭填補睫毛根部，並沿著眼睛輪廓勾勒眼神，別看這簡單的點綴沒什麼，眼線勾得好與壞更會影響妝容的質感！最後也是畫龍點睛的一筆，微霧面得裸色玫瑰唇膏，顯白部挑膚色，是今年絕對要入手的色號之一！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Chanel、Anna Sui、 Dior、Nars、資生堂、雅詩蘭黛、THREE、YSL、肌膚之鑰、嬌蘭、PAUL&JOE、NYX、SUQQU、RMK、BobbiBown

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

彩妝, 2020趨勢, 美妝, 時尚, 妝容
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