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BALENCIAGA超怪誕廣告曝光　主播報新聞背後竟是Hello Kitty包

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▲巴黎世家 。（圖／品牌提供、YouTube截圖）

▲BALENCIAGA（巴黎世家）夏季20系列超怪誕廣告引發熱議 。（圖／YouTube截圖）

記者鮑璿安／台北報導

BALENCIAGA（巴黎世家）近日發表夏季20系列廣告，不光是設計上相當具有亮點，影片中的人物更像是走入電視中一般，穿上本季新品播報新聞，不過正經之餘卻洋溢著一股超怪誕氣息，引發網友熱議。

BALENCIAGA夏季系列為了展現公司和社會階層符號帶出了各種工作場域，在此次廣告中找到多媒體藝術家兼導演Will Benedict操刀，伸展台上的模特兒變成了新聞主播以及記者，正經之餘傳遞相當怪誕的氣息。像是主播正用著被特製處理的開口方式播報新聞，搭配背後出現的現場連線片段也是相當不合邏輯。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供、YouTube截圖）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供、YouTube截圖）

▲動畫設計師Dirk Koy把重點包款Hello Kitty放上被採訪的路人手中。（圖／YouTube截圖）

此外，動畫設計師Dirk Koy把重點包款像是與Sanrio合作的的Hello Kitty也放上被採訪的路人手中，無意間傳遞大勢話題，而新的Ghost肩背包和進階版的Hourglass沙漏包剪輯出可折疊，扭曲和改變比例的動畫，結合了程式化攝影詮釋了本季的時裝、鞋類和配飾也是前所未有的嘗試。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供、YouTube截圖）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供、YouTube截圖）

▲本季形象照請到專精於政治海報的攝影師Laurence Chaperon操刀 。（圖／品牌提供）

不光是影片具有挑戰性，此次形象照也特地請到專精於政治海報的攝影師Laurence Chaperon操刀，由夏季 20時裝秀上模特兒傳遞出積極樂觀、環境和諧的訊息，演繹品牌本季的重點單品，巨大輪廓的西裝或是以BLC字樣滿版呈現的印花上衣，在鮮亮的藍色背景下讓人印象深刻。

與此同時，MOSCHINO回到放蕩不羈的八零年代，創意總監Jeremy Scott以當代紅極一時的英國全女子搖滾樂團Bananarama為靈感，特地為2020春夏系列形象大片打造一支樂團「Moschinorama」，請來Gigi Hadid,、Bella Hadid、 Kaia Gerber、 Imaan Hammam,、Adut Akech五位超模演繹，穿上具體豔麗的色彩、拼貼幾何輪廓、線條縱橫交錯的圖樣衣著，來一場視覺盛宴。

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關鍵字：

BALENCIAGA, 巴黎世家, 夏季, 20系列, 廣告, Will Benedict
fashion.net

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