玄彬撞衫丁海寅！男神款毛衣官網完售　想穿情侶裝快搶女生版

編輯／Emily 圖／翻攝自Facebook@tvNDrama、maisonkitsune.com、jrium.com、gncostyle.com

韓劇《愛的迫降》完結後依舊人氣火爆，戲裡角色的衣服、用品都被搜出來，人人想要get同款。其中男主角玄彬在劇中穿的一款毛衣，居然和另一個帥哥丁海寅撞衫！兩大男神都青睞的款式，目前官網已經賣光光，但還有女生版，想要跟歐巴們穿同款，快手刀下單啦～

《愛的迫降》第13集當中，玄彬送孫藝珍戒指時，身上穿的毛衣是來自法國小狐狸品牌Maison Kitsuné，黑色與深灰的編織設計簡約時尚，材質有厚度卻不會笨重，穿在身上有種低調內斂的帥氣。

另一位韓星丁海寅在出席新劇《一半的一半》的劇本閱讀會議時，也穿了跟玄彬一樣的同款毛衣！兩大男神撞衫，實在分不出高低～但比起玄彬的成熟魅力，丁海寅則有種大男孩的清新感，對讀劇本投入的模樣，也讓人對新戲期待不已！

這款毛衣售價320歐元（約台幣10,446元），目前官網已經完售，但還有女生版，可以買來和歐巴穿同款情侶裝～

玄彬在《愛的迫降》中經常穿素色毛衣，除了Maison Kitsuné這件，還搜出了兩個同款，都是一般人也能駕馭的簡單款式。一個是韓國品牌J.RIUM的灰色粗針織毛衣，同樣在第13集中出現，售價198,000韓元（約台幣5,037元）。

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另一個是T.I FOR MEN的深藍針織毛衣，在第12集當中穿過，售價219,000韓元（約台幣5,572元）。

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