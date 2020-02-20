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凱亞葛柏、吉吉哈蒂德發文緬懷卡爾離世一年　網淚目：知道妳想他了

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記者鮑璿安／台北報導

時尚界永遠的巨星卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）在19日逝世滿一週年，世人依舊相當不捨，大批名人包括YouTube時尚總監里克布拉斯伯格（Derek Blasberg），超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）、凱亞葛柏（Kaia Gerber）、吉吉哈蒂德（ Gigi Hadid）等都發文以表思念，引來網友淚目：「知道妳想他了」。

▲老佛爺 。（圖／翻攝自IG）

▲超模吉吉哈蒂德、坎達兒珍娜緬懷卡爾拉格斐，貼文讓人鼻酸 。（圖／翻攝自IG）

卡爾拉格斐於去年（2019）2月19日因胰腺癌驟然離世享年85歲，至今已經滿一週年，世人依舊不捨，超模吉吉哈蒂德就在個人IG發文寫下：「卡爾，我們非常思念你。」並且配上一張與卡爾相談甚歡的照片；坎達兒珍娜則選擇在IG限時動態發出了卡爾與愛貓的合影，圖中卡爾依舊認真在工作，坎達兒珍娜不忘附上了一長串愛心表達緬懷之情。

▲老佛爺 。（圖／翻攝自IG）

▲凱亞葛柏曾多次走上香奈兒大秀，更與卡爾合作服裝系列建立深厚感情 。（圖／翻攝自IG）

多次走上香奈兒大秀的辛蒂克勞馥之女凱亞葛柏更一連發出兩則動態，畫面中與卡爾親靠在一起更緊牽著手，其實兩人不光私下感情好，也曾合作服裝系列建立革命情感，畫面下方則寫下：「我每天都在思念你」的字樣，讓眾人頓時鼻酸。另外，YouTube時尚與美容總監里克布拉斯伯格不改搞笑本色打趣發文：「想知道如果卡爾拉格斐還在的話，對於現在Billie Eilish（怪奇比莉）穿著香奈兒有什麼看法。」雖然語帶輕鬆但仍是相當不捨。

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關鍵字：

卡爾拉格斐, Karl Lagerfeld, 香奈兒, Chanel, 超模
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