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日本全家拼超商霸主！攜手選物店賣起服飾與球鞋　逛完再來杯咖啡

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編輯／Duke

日本便利商店競爭激烈，當中又屬7-11、全家以及Lawson規模最大，這三間超商為了吸引更多顧客上門，時常推出活動來增加買氣。近日，全家便以「下一個世代」為概念，開啟「Urban Famima」的新型態便利商店。在這裡不但可以買到食物、飲料、各式文具，還有Urban Research精心挑選的服飾以及鞋款喔！

▲Urban Research X 全家。（圖／翻攝自Urban Research官網）

▲Urban Research聯手日本全家打造新型態便利商店。（圖／翻攝自Urban Research官網）

新開設的Urban Famima位於日本東京都港區的虎之門之丘商業大樓中，由生活方式研究所設計，店內的固定裝置採用可回收利用的環保材質製作，是一間以「永續發展」為經營理念的便利商店，並擁有Urban Research與Famima兩大區塊。

以「個人生活」為概念的Urban Research區，販售環保材料製作的時尚小物、有機化妝品、精選服飾以及日用品；Famima區則是以「工作時間」為概念打造，提供各式各樣的食物，像是便當、熱食以及飲料，並且還有用餐區、咖啡廳等服務，讓日本上班族有個更便利的工作時間。

▲Urban Research X 全家。（圖／翻攝自Urban Research官網）

▲提供Urban Research X 全家的時尚小物。（圖／翻攝自Urban Research官網）

▲Urban Research X 全家。（圖／翻攝自Urban Research官網）

▲Urban Research X 全家。（圖／翻攝自Urban Research官網）

▲Urban Research X 全家。（圖／翻攝自Urban Research官網）

▲服飾與鞋款都可以在Urban Research區買到。（圖／翻攝自Urban Research官網）

▲Urban Research X 全家。（圖／翻攝自Urban Research官網）

▲Urban Research X 全家。（圖／翻攝自IG@urban_famim）

▲Famima區提供各式各樣的食物以及用餐區。（圖／翻攝自Urban Research官網、IG@urban_famim）

首次與服飾公司合作後，全家發言人表示：「由於便利超商的單價偏低，很難以逛街的形式創造營利，但是透過與Urban Research的合作，讓我們重新思考如何開發新客群。」雖然全家沒有透露未來的計劃，不過，有了這次的經驗，或許將來會有更多這樣型態的店鋪出現喔！

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關鍵字：

日本, 便利商店, 7-11, 全家, Lawson, UrbanFamima, UrbanResearch, 東京, 新型態, 上班族
fashion.net

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