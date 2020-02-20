《愛的迫降》富家女愛貴婦錶　孫藝真戴蕭邦鑽石自由轉

▲孫藝真飾演財閥繼承人，手腕上的蕭邦錶襯托千金身分。（圖／翻攝tvN）

記者陳雅韻／台北報導

熱門韓劇《愛的迫降》已播畢，討論熱度卻未減，男女主角曾穿過、戴過與用過的精品全被一一盤點，特別是飾演財閥繼承人尹世理的女星孫藝真，服裝、飾品與珠寶全是一線品牌，腕上的手錶也是名牌，出自瑞士鐘錶珠寶品牌蕭邦（Chopard）經典的Happy Sport系列。

▲孫藝真佩戴的蕭邦Happy Sport鑽錶，207,000元。（圖／蕭邦提供）

為符合《愛的迫降》中扮演的千金角色，孫藝真所戴的蕭邦錶正是貴婦們的愛牌，且是辨識度極高的Happy Sport腕錶，因為銀色面盤上點綴5顆滑動鑽石，隨著佩戴者舉手投足之間自由滑動，她在劇中拿著黑卡說話，名錶也成功搶鏡了。

▲玄彬於劇中佩戴上蕭邦Alpine Eagle腕錶。（圖／翻攝tvN）

蕭邦錶也串起她與玄彬飾演的利正赫，靈感源於阿爾卑斯山與傲視群峰雄鷹的Alpine Eagle腕錶是連繫起兩人的重要關鍵，此錶不只玄彬戴著亮相，也多次出現在劇中，品牌搏曝光的手法，確實高招。

▲劇中關鍵的蕭邦Alpine Eagle腕錶，428,000元。（圖／蕭邦提供）

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