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開學必備！乾洗手含75％酒精＋茶樹精油　書包裡放一罐隨時救急

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▲Her和她乾洗手。（圖／Unsplash）

▲小朋友玩玩具後，需要清潔雙手。（圖／Unsplash）

時尚中心／綜合報導

因新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響全台延後開學，高中職以下將於下周二（25日）正式開學，家長無不進入備戰模式，叮囑孩子正確的防疫觀念，並備妥口罩、酒精、乾洗手等防疫用品，預防病菌上身，特別是在學校若未能即時濕洗手，就得先靠乾洗手擋一擋。

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▲HAPPY HOUSE 茶樹精油乾洗手組，含75%酒精，凝膠100mlx1＋噴霧100mlx1＋噴霧200mlx1，原價1,648元，特價499元。點我購買。

這波突如其來的新冠肺炎疫情，讓酒精與乾洗手瞬間成為熱銷品，藥局幾乎搶購一空，但電商平台「Her和她」為大眾謀福利，上架外出攜帶方便的HAPPY HOUSE茶樹精油凝膠式乾洗手、茶樹精油乾洗手噴霧鋁瓶、茶樹精油乾洗手噴霧3款，優質茶樹精油的溫和配方，不怕傷害小朋友的稚嫩肌膚。

▲Her和她乾洗手。（圖／Unsplash）

▲開學在即，用品必需準備。（圖／Unsplash）

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▲HAPPY HOUSE 茶樹精油乾洗手（凝膠式）100ml x2，原價998元，特價299元。點我購買。

HAPPY HOUSE茶樹精油乾洗手另一特色是酒精濃度達75%，才有殺菌的效果，若小朋友在學校上課或活動，未能立刻到廁所以肥皂清洗手部，可先使用乾洗手噴灑適量於手部，再依濕洗手的相同方式搓揉手心、手背、指縫、手指關節等處清潔，不讓病菌趁隙找上門。

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▲HAPPY HOUSE 茶樹精油乾洗手噴霧100mlx2，原價998元，特價299元。點我購買。

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關鍵字：

新冠肺炎, 武漢肺炎, 乾洗手, Her和她
fashion.net

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