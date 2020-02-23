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玫瑰也染上年度色！「經典藍」花束神秘感大增　配滿天星好浪漫

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@fleur.etoile_、@null_jj

今年的PANTONE年度色「經典藍」公布之後，各種服裝、用品陸續推出藍色款，現在就連花束也跟上這股潮流。看膩了粉紅、紅色的玫瑰花，可以試著改挑藍玫瑰，不同於傳統顏色，藍讓花朵增添了獨特的神秘感，浪漫度大增，女孩們收到絕對更心動！

▲經典藍玫瑰花束。（圖／翻攝自IG@null_jj）

經典藍玫瑰花有著特殊的美感，偏深的色澤給人沉穩寧靜的感覺，比普通玫瑰更有質感，適合送給有獨特氣質的女孩。只送一朵就已經很浪漫，搭配全黑包裝，讓藍玫瑰看起來非常有時尚感～

如果要包成一大束，可以選擇純玫瑰的款式，把十幾朵花綁在一起，加上些許枝葉裝飾，用同色調展現出神祕高貴的感覺～大把的藍玫瑰花束更能狙擊少女心！

如果覺得只有玫瑰很單調，也可以搭配其他花材，像白色的滿天星、乒乓菊配起來都很適合，能替寧靜優雅的玫瑰增添可愛活力，讓花束變成另一種風格。

藍玫瑰除了整朵深色的，還有漸層款！白玫瑰的花瓣邊緣漸漸變成經典藍，看起來更有質感，漂亮程度又更升級～做成大把花束真的美到不行，誰能抵擋它的魅力。


 

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關鍵字：

藍玫瑰, 玫瑰, 花束, 經典藍, 年度色, pantone
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