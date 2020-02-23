使用乾洗手常見3錯誤！噴太少、動作慢　都是白搭

文／C編

「新冠肺炎」（COVID-19）疫情持續延燒，人心惶惶，除了減少出入人多的場合、戴口罩之外，勤洗手更重要，由於不見得隨時都能洗手，有消毒殺菌功能的乾洗手成了重要備品，不過應該要注意用法，如果錯誤使用，不但無法殺菌，還可能更髒。

▲噴霧型乾洗手使用很方便。 （圖／記者林明瑋攝）

沒快速拍均勻

乾洗手大多都含有酒精，以達到殺菌效果，也有些添加茶樹精油等成分，增加保護力或是在潔淨同時滋潤雙手。其中含有75%酒精的產品最受歡迎，不過噴灑後容易揮發，因此噴了要立刻拍打搓揉均勻，才能確實發揮功能。

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捨不得用太多

酒精、殺菌類產品一罐難求，終於囤到可能會過度節省使用，其實這樣是不正確的，建議如果凝膠式乾洗手，每一次用量約10元硬幣大小，噴灑型的乾洗手，則至少要2cc，盡量讓雙手的每一處都可以被清潔到，才是最好的方式。

▲乾洗手搭配洗手更完美 （示意圖／123RF）

有傷口不在意

很多人以為乾洗手就是萬能的抗菌產品，其實生活中到處都是細菌，雖然大多數都可以被消除，但也有特別需要注意的時候，像是如果有接觸到黏膜、血液、分泌物，或是手上有傷口，應該先用肥皂和水清潔，後續再使用乾洗手再次消毒。

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