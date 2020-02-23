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小心4個NG梳頭習慣　不僅傷害頭皮可能還是「掉髮元兇」

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▲4個NG梳頭習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲多梳頭按摩有助養護頭皮，但有些錯誤小習慣反而會傷害頭皮、髮質。（圖／翻攝@sora_pppp、@dhc_official_jp）

編輯／Amanda　

重視髮質保養、頭皮養護的人應該都有聽過，多梳頭對頭皮健康有益，尤其是長頭髮的女孩更需要藉由梳髮來整體髮絲、梳開糾結，但有些小習慣如果忽略了，小心護髮不成，反而傷害頭皮、髮質，還可能造成掉髮！快來看看以下4個梳頭NG習慣你是否也再犯？

▲4個NG梳頭習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲梳子需要定時清潔，以免髒污、油脂堆積進而滋生細菌。（圖／翻攝IG@rahuabeauty）

NG 1：沒有定時清潔梳子

使用梳子梳頭，不僅是梳開髮絲糾結，同時梳子也會帶走頭皮與頭髮上的髒污和油脂，這些油脂、灰塵容易累積在梳子上，如果沒有定時清洗梳子，梳子上會滋生不少細菌，如果剛好碰到頭皮比較敏感或是有傷口的時候，容易導致頭皮發炎或過敏。

NG 2：與他人共用梳子

梳子最好不要與他人共用，尤其是男生或油性頭皮的人更要避免，因為大部分男生和油性頭皮的人，頭皮出油狀況較嚴重，容易累積很多油脂在梳子上，沒有定時清潔，就容易滋生細菌。此外，交互使用梳子，可能導致相互傳播蝨子、細菌，產生頭皮問題。

▲4個NG梳頭習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲梳頭最好先將髮中、髮尾容易打結處梳開，再從頭頂開始梳。（圖／翻攝IG@nanaouyang）

NG 3：從頭頂開始梳

梳頭髮不是從頭梳到尾，這樣的梳頭髮方式會給頭髮帶來比較大的壓力，當遇到頭髮打結時，稍微用力反而就會將頭髮扯斷，當你是從髮中開始時，就比較容易把打結的地方梳開，也比較不會造成頭髮的拉扯。

NG 4：濕髮時就梳頭

當洗完頭髮要吹乾時，不少人會稍微梳開，讓頭髮比較好吹，但是這時候的頭髮其實非常脆弱，有時候因為拉扯就會斷裂，所以在這時候選擇的梳子就要不同，建議選擇寬齒梳配上潤髮乳，讓頭髮變得比較滑順，這時候梳頭髮才不會傷到髮質。

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關鍵字：

保養, 頭髮, 頭皮, 髮絲, 髮質, 梳髮, 梳頭, 習慣, NG, 錯誤, 掉髮, 斷裂, 梳子
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