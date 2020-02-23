《玩具總動員》三眼怪公仔大玩變裝！扮成毛怪、巴斯光年超逗趣

編輯／Emily 圖／翻攝自toywiz.com、megahouse.co.jp

《玩具總動員》是很多人的最愛，裡面的三眼怪更擁有超多粉絲，螢光綠皮膚配上三顆眼睛，造型超級Ｑ～這次有個三眼怪公仔玩偶系列，讓他們換上迪士尼皮克斯動畫裡其他角色的服裝，可愛度再升級！看三眼怪扮成胡迪、巴斯光年也太俏皮啦！

這個三眼怪公仔玩偶系列，是由美國玩具公司美泰兒（Mattel）所推出，共有六個款式，都是三眼怪裝扮成其他動畫角色的模樣。有同樣來自《玩具總動員》的胡迪與巴斯光年，還有《勇敢傳說》裡的梅莉達、《怪獸電力公司》的毛怪、《可可夜總會》的米高以及《超人特攻隊》的超能先生。

在 Instagram 查看這則貼文 dollsArepower（@dollsarepower）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 9 日 下午 1:37 張貼

每一款的造型、表情都超可愛，頭部還可以轉動，公仔尺寸約7公分，外包裝則做成火箭形狀。一個公仔售價美金7.99元（約台幣240元），好想收集全套啊！

除了這款三眼怪公仔，日本玩具公司Megahouse推出的魔術方塊公仔系列「Charaction CUBE」當中，也有三眼怪的款式。這個公仔利用魔術方塊原理設計，要靠自己旋轉、拼湊，才能組合出成品，可以挑戰腦力又能收藏公仔，是不是很心動呢～三眼怪款售價1,900日圓（約台幣527元）。

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